Ένα ένα τα κομμάτια του παζλ γύρω από την απόπειρα φόνου σε βάρος 46χρονης γυναίκας, συζύγου 55χρονου αστυνομικού, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του το πρωί της Τρίτης έξω από το Λύκειο του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ζακάκι, επιχειρούν να συνθέσουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, σε μια προσπάθεια να διαλευκάνουν το ακριβές κίνητρο και τις συνθήκες πίσω από την τραγική υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά την απόπειρα φόνου σε βάρος της, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Οι ανακριτές αναμένουν βελτίωση της κατάστασής της, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάθεσης, η οποία εκτιμάται ότι θα ρίξει φως σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάλυση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και η αξιολόγηση μαρτυριών από πρόσωπα που γνώριζαν το ζεύγος.

Από πλευράς της, η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και ενδελεχή ποινική διερεύνηση, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των γεγονότων θα ήταν πρόωρη και θα μπορούσε να επηρεάσει το ανακριτικό έργο.

Όπως αναφέρει σε προχθεσινή ανακοίνωση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, ενώ τονίζει ότι μόνο μέσα από την πλήρη διερεύνηση θα διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά δεδομένα.

Παράλληλα, η Αστυνομία σημειώνει ότι διαθέτει θεσμοθετημένο Κλάδο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με εγγεγραμμένους ψυχολόγους, ο οποίος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ, στο δημόσιο διάλογο τίθεται ζήτημα θεσμικής ενίσχυσης των μηχανισμών αξιολόγησης και υποστήριξης των μελών της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την οπλοφορία.

Η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, Στέλλα Κατσαρή, τόνισε την ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης και ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης και θεσμικής λογοδοσίας.

Όπως ανέφερε, η συστηματική ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τμήματα που έρχονται σε επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς ή εκτίθενται σε τραυματικά περιστατικά και επιβαρυντικό υλικό.