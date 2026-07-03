Δεκαέξι ημέρες μετά την ανακοίνωση του πορίσματος για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ανακοινώθηκαν χθες οι πέντε ποινικοί ανακριτές που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο του εντοπισμού ποινικών ευθυνών για σειρά κρατικών αξιωματούχων.

Η βαρύτητα των ονομάτων των προσώπων που ανακοινώθηκαν χθες και θα διεξάγουν την έρευνα, επισκιάστηκε από το γεγονός ότι ένα μέλος της ανακριτικής ομάδας ήταν δικηγόρος εμπλεκόμενου, ενώ τίθεται και ζήτημα για δεύτερο μέλος.

Όπως ξεκαθαρίστηκε χθες, η πενταμελής ομάδα ανακριτών (δύο Έλληνες και τρεις Κύπριοι όπως έγινε και στην υπόθεση Θανάση) θα βοηθηθεί από ομάδα ανακριτών της Αστυνομίας, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί να οριστεί νομικός για παρακολούθηση των ερευνών και καθοδήγηση. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι το ποιος θα αποφασίσει στο τέλος αν δικαιολογούνται και για ποιους ποινικές διώξεις;

Οι πέντε ποινικοί ανακριτές που διόρισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο είναι:

Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος και θα είναι επικεφαλής της Ομάδας.

Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σωτήρης Λιασίδης, πρώην Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Νικόλας Κουρσάρης, δικηγόρος με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Δημήτρης Τσολακίδης, δικηγόρος Ποινικού Δικαίου, μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Αίσθηση προκαλεί το όνομα του κ. Σκουρή, ενός προσώπου που χαίρει εκτίμησης παντού. Ωστόσο, πλην του κ. Τσολακίδη, όπως σχολίαζαν στον «Φ» νομικοί, ουδείς άλλος έχει γνώσεις ποινικής ανάκρισης. Το γεγονός ότι η ομάδα θα πλαισιώνεται από ανακριτές της Αστυνομίας ίσως αυτό να είναι βοηθητικό από πολλές πλευρές.

Ευθύς μόλις ανακοινώθηκαν οι πέντε, «δούλεψε» το ChatGPT, αφού πολλοί έβαλαν σε αναζήτηση τα ονόματα και προέκυψε ότι: Ο Χρίστος Μυλωνόπουλος είχε εκπροσωπήσει το 2016 τον Μιχάλη Ζολώτα, στο αίτημα των κυπριακών Αρχών για την έκδοσή του στην Κύπρο για την υπόθεση της focus.

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει το ζήτημα, ο ίδιος ο κ. Μυλωνόπουλος ανέφερε ότι όντως το έχει ήδη δηλώσει πως εκπροσώπησε σε κάποιο στάδιο τον κ. Ζολώτα και πως υπήρξε συνεννόηση ότι θα εξαιρεθεί «και δεν θα ασχοληθώ με το κεφάλαιο που άπτεται της συγκεκριμένης υποθέσεως, δηλαδή της focus».

Για το θέμα ο νομικός Χρήστος Κληρίδης χαρακτήρισε ως ατυχή τη συμπερίληψη του καθηγητή ποινικού δικαίου Χρήστου Μυλωνόπουλου όχι για λόγο που αφορά τα προσόντα, την ικανότητά του και την επαγγελματική του κατάσταση, αλλά λόγω του ότι από δημοσιεύματα φέρεται να ήταν ο δικηγόρος του κ. Ζολώτα στις διαδικασίες που αφορούσαν την focus και το αίτημα για έκδοσή του από την Ελλάδα στην Κύπρο.

«Έχει εμπλοκή δηλαδή στα θέματα της υπόθεσης Focus, κάτι το οποίο αντικειμενικά για έναν τρίτο παρατηρητή, δεν εμπνέει την απαραίτητη εμπιστοσύνη πλήρους ανεξαρτησίας. Το θέμα κρίνεται αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά.

Επίσης θεωρώ ότι η συμπερίληψή του στην ομάδα ανακριτών, τον καθιστά αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και δεν μπορεί τυχόν εξαίρεσή του από το κεφάλαιο Focus να αλλάξει την εικόνα αντικειμενικά. Σαν μέλος της ομάδας έχει και λόγο και άποψη και η εντύπωση που δημιουργείται αυτή ενδεχόμενα να επηρεάσει τα μέλη της ομάδας. Τόσο για τα θέματα της focus όσο και για άλλα που θα τελούν υπό διερεύνηση», αναφέρει.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του δικηγόρου Χριστόφορου Χριστοφή, ο οποίος σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι προκύπτει σοβαρό κώλυμα για τη συμμετοχή του καθηγητή Χρίστου Μυλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών. Όπως αναφέρει, ο καθηγητής είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Μιχάλη Ζολώτα στις διαδικασίες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα για την υπόθεση Focus και εκφράζει την άποψη ότι ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί και η συγκεκριμένη υπόθεση.

Περαιτέρω ο κ. Κληρίδης ήγειρε και ζήτημα για τη συμμετοχή στους ποινικούς ανακριτές και αξιωματούχου των οργάνων των δικηγόρων, ήτοι του κ. Νικόλα Κουρσάρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

«Έχω την άποψη, αναφέρει, ότι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα τους είτε σε τοπικούς συλλόγους είτε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμιξη στην ποινική ανάκριση, με δεδομένο ότι ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Νικόλας Τσαρδελής, ήταν ανώτατο στέλεχος της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους που εμπλέκεται στην υπόθεση και ήταν νυμφευμένος με ανώτατη εν ενεργεία δικαστικό».

Για τα ζητήματα που ηγέρθηκαν δεν υπήρξε αντίδραση από πλευράς Κυβέρνησης, ενώ φαίνεται να προσπερνιούνται από το γεγονός ότι ο κ. Μυλωνόπουλος θα απέχει από την έρευνα για την focus.

Σε συνεργασία με Αστυνομία η έρευνα

Όπως ξεκαθάρισε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η έρευνα της ομάδας των ανακριτών θα γίνει σε συνεργασία με την Αστυνομία. Αυτό αποφασίστηκε και για σκοπούς πρακτικούς αφού οι αστυνομικοί μπορεί να κινηθούν άμεσα για την έκδοση ενταλμάτων-διαταγμάτων και γιατί γνωρίζουν τις τακτικές ανάκρισης.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, οι ποινικοί ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην έκθεση της Αρχής. Ο διορισμός τους θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τη διάθεση του αναγκαίου γραμματειακού προσωπικού, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένου γραφειακού χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι ποινικοί ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Αναπάντητα ωστόσο παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν:

– Ποιος θα αναλάβει να μελετήσει το πόρισμα των ποινικών ανακριτών και θα λάβει και τις αποφάσεις αν θα υπάρξουν ή όχι διώξεις;

– Ποιος θα κατευθύνει νομικά τους ποινικούς ανακριτές σε περίπτωση που προκύψουν νομικά κωλύματα;

– Ποιοι είναι οι όροι εντολής των ποινικών ανακριτών;

Σχετικά με τον διορισμό ιδιώτη κατήγορου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έριξε το μπαλάκι στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει κατήγορο εκτός της Νομικής Υπηρεσίας.

Για τα θέματα σύγκρουσης συμφέροντος από τα πρόσωπα που διορίστηκαν, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση αλλά και τις ιδιότητες τους, ήταν κατανοητό πως αυτή η προσπάθεια για καταρτισμό της ομάδας θα ήταν δύσκολη, καθώς εκτός από την απαραίτητη γνώση και εμπειρία που θα έπρεπε να διαθέτουν, θα έπρεπε να απουσιάζει και η σύγκρουση συμφέροντος και όποιας άλλης ιδιάζουσας σχέσης με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση της Αρχής.