Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας προηγούμενή του απειλή.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και χωρίς και αυτή τη φορά να πει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δήλωσε ότι «μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος».

Trump on Iran:



I like the idea of declaring the Strait of Hormuz a U.S. territory.



We have total control over the Strait. pic.twitter.com/mNxBiCocSe August 17, 2026

Πρόσθεσε ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο πάνω στα Στενά», καθώς εξάλλου «το Ιράν είναι χάλι μαύρο και ο στρατός τους εντελώς νικημένος».

Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν.

Εξήγησε δε ότι οι Ιρανοί «θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη».

Για τη ροή του πετρελαίου από τα Στενά, ο Τραμπ είπε ότοι «βγάζουμε — και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμη περισσότερο — εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Τα Στενά είναι ανοιχτά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, εκτός αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από ό,τι κάνουμε τώρα».

Εμφανίστηκε τέλος κάπως πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν. Λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευτεί στο ζήτημα με το Ιράν, ο Τραμπ είπε απλά ότι «δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε».

protothema.gr