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Στο 5,7041%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, έφθασε την Τετάρτη η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Η άνοδος καταγράφηκε εν αναμονή της δημοσίευσης των πρακτικών της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου της Federal Reserve, αργότερα εντός της ημέρας.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς επέστρεψαν σε ανοδική πορεία, μετά τη σχετική αποκλιμάκωση της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική κατάσταση τροφοδότησαν νέες πωλήσεις τίτλων, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν υψηλότερα.

Τα συμβόλαια του Brent για παράδοση τον Δεκέμβριο ενισχύονταν κατά 1,23%, στα 101,82 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Νοέμβριο, σημείωναν άνοδο 0,57%, στα 89,97 δολάρια το βαρέλι.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στις δημοπρασίες αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες θα δοκιμάσουν τη ζήτηση για τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου. Η δημοπρασία δεκαετών ομολόγων προγραμματίζεται για αργότερα την Τετάρτη και εκείνη των 30ετών τίτλων για την Πέμπτη.

Capital.gr