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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 43χρονος κυνηγός σε δύσβατη περιοχή του χωριού Σωτήρα, στην επαρχία Λεμεσού.
Ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος γύρω στις 9 το πρωί, χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Από την επιθεώρηση της σορού δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικές κακώσεις, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.