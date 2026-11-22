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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 43χρονος κυνηγός σε δύσβατη περιοχή του χωριού Σωτήρα, στην επαρχία Λεμεσού.

Ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος γύρω στις 9 το πρωί, χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Από την επιθεώρηση της σορού δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικές κακώσεις, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.