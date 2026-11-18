Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σκληρό παιγνίδι της μοίρας για γυναίκα στην επαρχία Πάφου. Ο πατέρας της και ο σύζυγός της έφυγαν από τη ζωή την ίδια μέρα, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους, αλλά και όλη την κοινότητα αφού δεν είναι και συνηθισμένο γεγονός να σημειώνονται δύο θάνατοι στην ίδια οικογένεια την ίδια ημέρα.

Πρόκειται για τον Κώστα Γεωργίου, 79 ετών, από την Χούλου και τον γαμπρό του, Ανδρέα Κωνσταντίνου, 61 ετών, από την γειτονική Λεμόνα, που έφυγαν αιφνιδίως από τη ζωή χθες. Η κηδεία των δύο θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη και ώρα 2.00μμ από τον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμόνα.

Η οικογένεια των δύο εκλιπόντων απευθύνει έκκληση όπως αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για κοινωφελείς σκοπούς.