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Νέα δικαστική εξέλιξη βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης που αφορά τον παγκοσμίου φήμης τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ισπανική Δικαιοσύνη αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του, έπειτα από καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλικές επιθέσεις και κακοποιητική μεταχείριση.

Το αρμόδιο δικαστήριο της Ισπανίας έκανε δεκτή την προσφυγή των δύο γυναικών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας τους, καθώς και εξευτελιστική συμπεριφορά κατά την περίοδο που εργάζονταν σε κατοικίες του καλλιτέχνη στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία, το 2021.

Julio Iglesias, llamado a declarar por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de agresión sexual, lesiones y maltrato. #ElPulso18nov pic.twitter.com/5mueZFCaoc — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 18, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το δικαστήριο της Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση για τις καταγγελλόμενες πράξεις. Ωστόσο, δεν έκανε δεκτά τα σκέλη της μήνυσης που αφορούσαν πιθανή εμπορία ανθρώπων και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι δικηγόροι του 83χρονου τραγουδιστή, όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απέφυγαν να τοποθετηθούν δημόσια.

Τι εξετάζει η δικαιοσύνη με βάση τις καταγγελίες

Οι δύο γυναίκες, μία οικιακή βοηθός και μία φυσικοθεραπεύτρια, περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και σκληρής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις ιδιοκτησίες του Ιγκλέσιας το 2021.

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την έναρξη της έρευνας έπαιξαν οι μαρτυρίες των καταγγελλουσών, οι οποίες κρίθηκαν επαρκείς ως αρχική βάση για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε φωτογραφία που προσκόμισε μία από τις γυναίκες. Σε αυτήν διακρίνεται μώλωπας στο χέρι της, ο οποίος, σύμφωνα με την αξιολόγηση του δικαστηρίου, θα μπορούσε να συνάδει με άσκηση έντονης σωματικής πίεσης. Στην ίδια εικόνα εμφανίζονται επίσης δύο σημάδια στον μηρό της, τα οποία ενδέχεται να παραπέμπουν σε δάγκωμα.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα τραύματα συνδέονται με τη συμμετοχή της, χωρίς τη θέλησή της, σε σεξουαλικές πράξεις.

Οι δύο γυναίκες έχουν κληθεί να καταθέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Το ιστορικό της δικαστικής υπόθεσης

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας είχε απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες ήδη από τον Ιανουάριο, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς». Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι ουδέποτε επιτέθηκε, εξανάγκασε ή επέδειξε ασέβεια απέναντι σε οποιαδήποτε γυναίκα.

Η υπόθεση είχε αρχικά οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη τον Ιανουάριο, ωστόσο η πρώτη μήνυση τέθηκε στο αρχείο. Τότε, οι ισπανικές δικαστικές αρχές είχαν κρίνει ότι δεν είχαν αρμοδιότητα να εξετάσουν περιστατικά που φέρονταν να έχουν σημειωθεί στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η στάση της εισαγγελίας άλλαξε τον Οκτώβριο, μετά την κατάθεση νέας μήνυσης τον Σεπτέμβριο, στην οποία περιλαμβάνονταν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση, καθώς και καταναγκαστική και εξευτελιστική εργασία.

Ο Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής. Η καριέρα του απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970, με επιτυχίες όπως τα «Je n’ai pas changé» και «Manuela», ενώ καθιερώθηκε ως ο εμπορικότερα επιτυχημένος ισπανόφωνος καλλιτέχνης παγκοσμίως.

iefimerida.gr