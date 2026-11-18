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Σε ποινή φυλάκισης 17 ετών καταδικάστηκε σήμερα 50χρονος από τη Βουλγαρία για το αδίκημα της γυναικοκτονίας, που διαπράχθηκε στις 14 Ιουνίου 2024 στην Πάφο.

Ο κατηγορούμενος είχε απαλλαχθεί νωρίτερα από την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης και κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της γυναικοκτονίας, ενώ και ο ίδιος έφερε τραύματα στην κοιλιά από μαχαίρι, με το Κακουργιοδικείο Πάφου να μην αποκλείει αυτά να προκλήθηκαν από τη γυναίκα του, πριν αυτός της αφαιρέσει τη ζωή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, κατηγορούμενος και θύμα, οι οποίοι κατάγονται από τη Βουλγαρία και διέμεναν στην Κύπρο, παντρεύτηκαν το 2009 και απέκτησαν δύο τέκνα. Τον Νοέμβριο του 2019 έλαβαν διαζύγιο και στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη διάπραξη του αδικήματος, η σχέση τους υπήρξε συγκρουσιακή και αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα και τσακωμούς.

Τον Νοέμβριο του 2023, μετά από τσακωμό, το θύμα έδιωξε τον κατηγορούμενο από το διαμέρισμα όπου διέμεναν, και εκείνος ενοικίασε το διαμέρισμα όπου έλαβε χώρα το επίδικο περιστατικό. Παρά τον χωρισμό, συνέχισαν να επικοινωνούν, να επισκέπτονται ο ένας τον άλλο και να συνεργάζονται για τα θέματα των παιδιών. Κατά διαστήματα, σύμφωνα με αναφορές της θανούσας αλλά και της θυγατέρας τους, ο κατηγορούμενος ξεστόμισε απειλές κατά της ζωής του θύματος λέγοντας ότι θα τη σκοτώσει και ότι στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει. Στις 10.06.2024 ο κατηγορούμενος εντόπισε το θύμα, μαζί με τον ανήλικο υιό τους, στην κατοικία τρίτου προσώπου. Ακολούθησε τσακωμός και κατέληξαν στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου υπέβαλαν εκατέρωθεν καταγγελίες.

Στις 14.06.2024, περί ώρα 09:30, το θύμα επισκέφθηκε τον κατηγορούμενο στο διαμέρισμά του, κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ τους. Περί η ώρα 10:00, ένοικοι του συγκροτήματος άκουσαν το θύμα να φωνάζει για βοήθεια. Είδαν την θανούσα να προσπαθεί να περάσει πάνω από το κάγκελο του μπαλκονιού του διαμερίσματος του κατηγορούμενου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο για να κατεβεί, και τον κατηγορούμενο να βρίσκεται πίσω της και να την τραβά προς τα μέσα, δηλαδή εντός του διαμερίσματος. Κανένας από τους δύο δεν κρατούσε μαχαίρι ούτε φαινόταν τραυματισμένος. Το επεισόδιο διήρκεσε περί τα 30’’, μέχρι που ο κατηγορούμενος κατάφερε να τραβήξει το θύμα μέσα και να κλείσει την μπαλκονόπορτα.

Στη συνέχεια, έξω από την είσοδο του διαμερίσματος ακούγονταν φωνές και βογκητά του θύματος, χωρίς να ακούγεται ανδρική φωνή. Εντός του διαμερίσματος ο κατηγορούμενος επέφερε στη θανούσα, με τη χρήση μαχαιριού, τέσσερα τραύματα στη θωρακική και κοιλιακή χώρα, τα οποία οδήγησαν στον θάνατό της λόγω εσωτερικής αιμορραγίας. Στις παλάμες και των δύο χεριών του θύματος εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα από μαχαίρι, χωρίς να μπορεί να διασαφηνιστεί με βεβαιότητα ο τρόπος ή η σειρά με την οποία προκλήθηκαν.

Ακολούθως το θύμα εξήλθε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος και κινήθηκε προς το πεζοδρόμιο όπου βρέθηκε ζωντανό αλλά ανήμπορο να μιλήσει. Απεβίωσε εκεί παρά τις προσπάθειες παρευρισκομένων να της παράσχουν πρώτες βοήθειες. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στον ισόγειο χώρο πίσω από την πολυκατοικία, τραυματισμένος στην κοιλιά. Ρώτησε αν η γυναίκα του ήταν καλά. Έφερε πέντε τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα επιφανειακής μορφής, τα οποία, εφόσον δεν ήταν βαθιά, δεν του προκάλεσαν βλάβη σε ζωτικό όργανο.

Σημαντικό στοιχείο που επιμέτρησε στη μη επιβολής πιο αυστηρής ποινής αποτέλεσε το γεγονός ότι ναι μεν ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε τη σύζυγό του προκαλώντας της τα τραύματα που οδήγησαν στο θάνατός της, εντούτοις η μαρτυρία δεν επέτρεψε στο Δικαστήριο να προβεί σε εύρημα ως προς τη σειρά που προκλήθηκαν τα τραύματα του θύματος ή του κατηγορούμενου και ειδικότερα εάν ήταν το θύμα που προκάλεσε τα τραύματα στον κατηγορούμενο ή εάν τα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

«Δεν αποκλείεται, από τα ευρήματα του Δικαστηρίου, το ενδεχόμενο να ήταν το θύμα που πήρε τα δύο μαχαίρια από την κουζίνα του διαμερίσματος και να προκάλεσε πρώτο με το ένα μαχαίρι τα τραύματα στον κατηγορούμενο, ως ήταν ο ισχυρισμός που προέβαλε ο κατηγορούμενος στην ανακριτική του κατάθεση, εφόσον προηγουμένως εκείνος την τράβηξε από το μπαλκόνι εντός του διαμερίσματος και έπειτα να την αφόπλισε και να την μαχαίρωσε επιφέροντας το θάνατό της», αναφέρεται στη σημερινή απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Ήταν η κρίση του Δικαστηρίου ότι η στάση του δεν καταδεικνύει έμπρακτη μεταμέλεια, αποτελεί μόνο μια ένδειξη ανάληψης ευθύνης και εξαιρετικά καθυστερημένες εκφράσεις μεταμέλειας. Το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη, σε συνδυασμό με τη λύπη που εξέφρασε στη δεύτερη ανακριτική του κατάθεση και την απολογία που εκφράστηκε εκ μέρους του από τον συνήγορό του. Μετά τις επισημάνσεις αυτές οι τρεις δικαστές τον καταδίκασαν σε 17χρονη φυλάκιση η οποία θα προσμετρά από τις 14/6/2024.