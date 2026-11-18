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Για άλλες πέντε μέρες ανανεώθηκε σήμερα η κράτηση των τριών υπόπτων για τον φόνο του 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια. Ο 20χρονος και η 42χρονη μητέρα του, συμβία του θύματος, καθώς και η 35χρονη φίλη του 20χρονου, προσήχθηκαν σήμερα εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου μετά την εκπνοή των πρώτων διαταγμάτων κράτησης τους, διάρκεια οκτώ και επτά ημερών αντίστοιχα και το δικαστήριο έκρινε δικαιολογημένη την ανανέωση της κράτησης τους για άλλες πέντε μέρες.

Ζητώντας την ανανέωση των διαταγμάτων ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανευρεθεί το φονικό όργανο, δηλαδή το μαχαίρι με το οποίο καθ’ ομολογία του ο 20χρονος ανέφερε ότι προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα στο θύμα, ενώ απομένει να ολοκληρωθεί και ένα σημαντικό ακόμη ανακριτικό έργο που περιλαμβάνει τη συνέχιση της λήψης καταθέσεων από το συγγενικό, φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος και των ενεχομένων στην υπόθεση, καθώς και τη μελέτη οπτικού και άλλου υλικού από κατοικίες της περιοχής. Ο εκπρόσωπος ανέφερε στο σημείο αυτό, ότι σύμφωνα με τις έρευνες ο 20χρονος φέρεται να έχει σβήσει οπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που καλύπτει την οικία στην οποία διαδραματίσθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Ανέφερε ακόμη ότι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν στη συνέχεια είναι δεκάδες, ενώ αναμένεται το άνοιγμα τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των ενεχομένων στην υπό διερεύνηση υπόθεση, ο εντοπισμός του φονικού οργάνου, όπως επίσης και ο εντοπισμός του κινητού τηλεφώνου του 51χρονου που επίσης δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Θα γίνουν επίσης έρευνες σε κατοικίες ανθρώπων που έχουν σχέση με τους υπόπτους.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες της Αστυνομίας για τον φόνο εκ προμελέτης του 51χρονου Βρετανού γίνονται υπό το φως των διαφοροποιήσεων στην κατεύθυνση των ερευνών που προκάλεσε η αλλαγή της αρχικής κατάθεσης του καθ’ ομολογίαν δράστη του φόνου ως προς το φονικό όργανο και πού το πέταξε μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Ο 20χρονος ισχυρίστηκε σε νέα κατάθεση του ότι το φονικό μαχαίρι δεν το πέταξε στην τοποθεσία «Κακοσκαλί» του Ακάμα, αλλά σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Κόλπου των Κοραλλίων το βράδυ του θανάσιμου επεισοδίου. Μαζί με το μαχαίρι, ανέφερε στη νέα εκδοχή των γεγονότων ο 20χρονος, πέταξε στον ίδιο κάδο και τα ρούχα που φορούσε κατά την ώρα του φονικού.

Η ανεύρεση των τεκμηρίων αυτών δεν κατέστη ακόμη δυνατή, επεσήμανε ο αστυνομικός εκπρόσωπος, δεδομένου ότι τα ξημερώματα της νύχτας του φόνου τα σκουπίδια περισυνελλέγησαν από το απορριματοφόρο που περνά τη συγκεκριμένη μέρα από την περιοχή της Πέγειας και μεταφέρθηκαν στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας. Στον χώρο αυτό, είπε, έγιναν εντατικές και πολύωρες έρευνες από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, χωρίς μέχρι στιγμής να καταστεί δυνατή η ανεύρεση των τεκμηρίων.

Θυμίζουμε ότι διαφοροποίηση από τις αρχικές καταθέσεις που είχε ενώπιον του το ΤΑΕ Πάφου σημειώθηκε και μετά τη σύλληψη ως ύποπτης της 35χρονης φίλης του 20χρονου, αφού αυτή κατέθεσε ότι το επίμαχο βράδυ στην οικία του 51χρονου και της 42χρονης δεν κρατούσε μαχαίρι μόνο το θύμα, όπως ισχυρίστηκε ο 20χρονος, αλλά κρατούσε και ο ίδιος μαχαίρι.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο ότι και οι τρεις ύποπτοι αναφέρουν στις καταθέσεις τους ότι το θύμα ήταν βίαιο λόγω χρήσης ναρκωτικών, ενώ η 35χρονη κατέθεσε πως το επίμαχο βράδυ άκουσε τη 42χρονη σύντροφο του 51χρονου να τον καλεί να επιλέξει ή την ίδια ή την κοκαίνη.

Υπό τα δεδομένα αυτά, ανανεώθηκαν για άλλες πέντε ημέρες τα διατάγματα κράτησης του 20χρονου, της 42χρονης μητέρας του και της 35χρονης φίλης του.