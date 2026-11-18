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Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση επτά σταδίων, η οποία προετοιμαζόταν επί εβδομάδες και περιλάμβανε εκατοντάδες drones, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ένα νέο σύστημα επικοινωνιών, οδήγησε στην κατάρρευση ενός από τα σημαντικότερα τμήματα της γέφυρας του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία.

Η ουκρανική επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, την οποία είχε εγκαινιάσει προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018. Το πλήγμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία.

NOW: The Kerch Bridge, a critical link between Russia and occupied Crimea, appears to be at risk of partial collapse following heavy Ukrainian drone attacks.



The bridge is a major supply route for Russian forces operating in Crimea.



If it collapses, it could severely disrupt… pic.twitter.com/LYCGXn5PUG November 16, 2026

Σε εκτενές δημοσίευμά του ο Guardian αποκαλύπτει το παρασκήνιο της επιχείρησης μέσα από μαρτυρίες στρατιωτικών που συμμετείχαν σε αυτήν, ενώ το BBC παρουσιάζει το σχέδιο των επτά σταδίων, το μέγεθος της καταστροφής και τις στρατιωτικές συνέπειες για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο βρετανικό δίκτυο, οι ζημιές είναι τόσο σοβαρές ώστε η πλήρης αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να απαιτήσει περισσότερο από έναν χρόνο.

BREAKING:



Ukraine has destroyed the Crimean Bridge pic.twitter.com/tdCnWVu4xF — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

Kerch Bridge … I'd expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction.

– This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released.… pic.twitter.com/h6GSLrwhT2 November 17, 2026

Τα επτά στάδια της επιχείρησης

Η καταστροφή της γέφυρας του Κερτς ήταν αποτέλεσμα μιας επιχείρησης επτά σταδίων, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις προετοίμαζαν επί εβδομάδες.

Σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, το σχέδιο περιλάμβανε την αποδυνάμωση της ρωσικής αεράμυνας, την πρόκληση αρχικών ζημιών στη γέφυρα και ένα τελικό χτύπημα με εκατοντάδες drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

-Πρώτο στάδιο: Επί αρκετές εβδομάδες, οι Ουκρανοί πραγματοποιούσαν στοχευμένα πλήγματα κατά των συστημάτων αεράμυνας που προστάτευαν την περιοχή της Κριμαίας, με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Ρωσίας να αναχαιτίζει ουκρανικά όπλα.

-Δεύτερο στάδιο: Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις χτυπούσαν ραντάρ και εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εχθρικών drones και πυραύλων.

-Τρίτο στάδιο, η πρώτη επίθεση στη γέφυρα: Στις 16 Νοεμβρίου, ουκρανικά drones έπληξαν τη γέφυρα, προκαλώντας εμφανείς ζημιές στη μεγάλη αψίδα του οδικού τμήματος. Η γέφυρα παρέμεινε όρθια και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε προσωρινά.

-Τέταρτο στάδιο: Το βράδυ της Δευτέρας, εκατοντάδες ουκρανικά drones ξεκίνησαν από διαφορετικές τοποθεσίες με κατεύθυνση την Κριμαία. Σύμφωνα με τον Guardian, στόχος ήταν να απασχολήσουν τη ρωσική αεράμυνα, ώστε να δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα πλήγματα.

-Πέμπτο στάδιο: Ένα δεύτερο κύμα drones χρησιμοποιήθηκε ως σύστημα αναμετάδοσης εικόνας και ραδιοσημάτων σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι τότε, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν το Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink της SpaceX του Έλον Μασκ, για επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας σε κατεχόμενα εδάφη.

Ωστόσο, περίπου δέκα ημέρες πριν από την επιχείρηση, είχαν επιβληθεί περιορισμοί που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, δεν επέτρεπαν στα drones να αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 161 χιλιομέτρων την ώρα. Η SpaceX υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει καμία επιβράδυνση, ισχυρισμό που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει αναληθή.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι Ουκρανοί φαίνεται ότι βρήκαν τρόπο να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς, δημιουργώντας ένα δικό τους δίκτυο επικοινωνιών. Τα drones του δεύτερου κύματος λειτουργούσαν ουσιαστικά ως ενδιάμεσοι σταθμοί, μεταφέροντας εικόνα και σήματα μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των όπλων που κατευθύνονταν προς τη γέφυρα, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στο Starshield. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατή η συνέχιση της επιχείρησης παρά τους περιορισμούς που, σύμφωνα με το Κίεβο, είχαν επιβληθεί στο αμερικανικό δορυφορικό σύστημα.

-Έκτο στάδιο: Ακολούθησε η εκτόξευση ουκρανικών πυραύλων κρουζ Flamingo, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν έως 1.000 κιλά εκρηκτικών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ακριβής αριθμός των πυραύλων δεν έχει επιβεβαιωθεί, αν και ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

-Έβδομο στάδιο: Τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, οι επιθέσεις προκάλεσαν την κατάρρευση της μεγάλης αψίδας του οδικού τμήματος, μήκους 227 μέτρων και βάρους χιλιάδων τόνων. Μαζί της παρασύρθηκαν στη θάλασσα περίπου 200 μέτρα οδοστρώματος, ενώ ζημιές ενδέχεται να υπέστη και η παρακείμενη σιδηροδρομική κατασκευή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαβεβαίωσε πάντως ότι η γέφυρα «θα ξαναχτιστεί και θα είναι ακόμη καλύτερη από πριν».

Οι συνέπειες για τον ρωσικό στρατό

Πέρα από τις ζημιές στην υποδομή, η επίθεση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Η Μόσχα έχει μετατρέψει την Κριμαία σε μια εκτεταμένη στρατιωτική βάση, με αεροδρόμια, αποθήκες πυρομαχικών, πεδία εκπαίδευσης και συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Από τη χερσόνησο πραγματοποιούνται επίσης επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, ενώ μέσω της γέφυρας μεταφέρονταν συστηματικά στρατιωτικός εξοπλισμός, καύσιμα και πυρομαχικά.

Όπως αναλύει το BBC, η καταστροφή του οδικού τμήματος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μιας σοβαρής κρίσης στις μεταφορές και στον ανεφοδιασμό της Κριμαίας, αν και είναι ακόμη πρόωρο να γίνει λόγος για πλήρη αποκλεισμό της.

Η Ρωσία διατηρεί έναν εναλλακτικό χερσαίο διάδρομο μέσω των κατεχόμενων περιοχών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Ωστόσο, η Ουκρανία πλήττει συστηματικά δρόμους, γέφυρες και σιδηροδρομικές συνδέσεις στη βόρεια Κριμαία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τσονγκάρ.

Παράλληλα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω των Στενών του Κερτς έχει περιορισμένη μεταφορική ικανότητα, ενώ τα πλοία παραμένουν ευάλωτα σε επιθέσεις από ουκρανικά θαλάσσια και εναέρια drones.

Σύμφωνα με τα δύο βρετανικά μέσα, τα συντρίμμια της τεράστιας αψίδας ενδέχεται επίσης να εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στο πέρασμα που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στα κατεχόμενα λιμάνια της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ.

Το πολιτικό μήνυμα στον Πούτιν

Η επίθεση φαίνεται ότι είχε σχεδιαστεί και με συγκεκριμένο πολιτικό στόχο.

Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που μίλησε στον Guardian, η χρονική στιγμή επιλέχθηκε ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη, στην κινεζική πόλη Σενζέν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC.

«Η γέφυρα είναι σύμβολο της εξουσίας του Πούτιν. Η καταστροφή της στέλνει ένα μήνυμα στους άλλους δύο μεγάλους ηγέτες ότι ο Πούτιν δεν είναι τόσο ισχυρός όσο προσποιείται», ανέφερε η πηγή.

«Αυτό που κάναμε δείχνει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Πούτιν είναι αδύναμος και ευάλωτος και μόλις το αποδείξαμε. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε σκόπιμα για τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή», πρόσθεσε.

Η γέφυρα του Κερτς αποτελούσε προσωπικό έργο γοήτρου για τον Ρώσο πρόεδρο. Το 2018 την είχε εγκαινιάσει οδηγώντας ο ίδιος ένα φορτηγό Kamaz, τέσσερα χρόνια μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Το οδικό τμήμα που είχε διασχίσει τότε έχει πλέον καταρρεύσει.





protothema.gr