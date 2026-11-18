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Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα σε όχημα ιδιοκτησίας αλλοδαπού, στην περιοχή των Πολεμιδιών, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, οι Αρχές αναζητούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την περιοχή, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν εικόνες που ενδεχομένως να καταγράφουν τις κινήσεις του δράστη πριν ή μετά την πυρπόληση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο ανήκει σε αλλοδαπό ιρανικής καταγωγής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.