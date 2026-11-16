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Η ανάγνωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτό εξελίσσεται. Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ;

• Υπάρχει άλλη επιλογή για το ΔΗΚΟ;

• Τι θα πράξει το ΕΛΑΜ;

• Ποια είναι η προοπτική συμμαχιών για τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ;

• Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης;

• Ανδρέας Μαυρογιάννη, Στέφανος Στεφάνου ή… κάτι άλλο;

Ο Διευθυντής Σύνταξης του Philenews, Γιώργος Καλλινίκου και η πολιτική αναλύτρια και δημοσιογράφος του Alpha, Μαρίνα Οικονομίδου, αναλύουν στο Vidcast Πολιτικής του Philenews, μαζί με τον δημοσιογράφο του «Φιλελεύθερου», Φρίξο Δαλίτη, τις εξελίξεις στην πολιτική σκακιέρα και τα διακυβεύματα για την Κυβέρνηση και τα κόμματα.