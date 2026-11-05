Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το «μπλε κύμα» άλλαξε τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και ανοίγει νέα περίοδο για οικονομία και αγορές. Οι Δημοκρατικοί πήραν τον έλεγχο Βουλής και Γερουσίας, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ να περάσει τη νομοθετική και δημοσιονομική του ατζέντα χωρίς συναινέσεις.

Η οικονομία αναδείχθηκε σε κορυφαίο ζήτημα της κάλπης, ενώ σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφόρους χαρακτήρισαν το κόστος ζωής κρίσιμο ή σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους.

Οι αγορές άρχισαν ήδη να διαβάζουν τη νέα πραγματικότητα, με ασθενέστερο δολάριο και χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και οι επιπτώσεις του πολιτικού αδιεξόδου.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη και πόσο βαριά μπορεί να χτυπήσει ένα παρατεταμένο πετρελαϊκό σοκ;

Σε λίγο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Trading Point Μιχάλης Φλωρεντιάδης στο Vidcast «Οικονομία» του Philenews με την Πέτρα Αργυρού.