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Μια πρωτόγνωρη εμπειρία έζησε σήμερα στην Πάφο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της σημερινής του περιοδείας στην επαρχία καταγωγής του, λαμβάνοντας μέρος σε παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις του International School of Paphos, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις σύγχρονες δραστηριότητες και τις τεχνολογικές δυνατότητες του σχολείου.

Ανάμεσα σε αυτά και το HADO, το πρώτο παγκοσμίως τεχνο-άθλημα επαυξημένης πραγματικότητας (AR), στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτοξεύσουν βολές εναντίον των αντιπάλων τους και την ίδια στιγμή να προστατευτούν αποφεύγοντας βολές εναντίον τους.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το Omegalive: