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Εξηντανιάχρονος συνελήφθη την Τετάρτη όταν μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό μεθυσμένος οδηγώντας το αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:20. Ο 69χρονος είχε κληθεί στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου που είχε υποβληθεί εναντίον του και αφορούσε πρόκληση ενόχλησης.

Ο άνδρας έφθασε στον σταθμό οδηγώντας το αυτοκίνητό του και το στάθμευσε στον χώρο στάθμευσης της Αστυνομίας. Κατά την παρουσία του στον σταθμό, μέλη της Αστυνομίας αντιλήφθηκαν έντονη οσμή αλκοόλης και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η ένδειξη ήταν 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνοής, ενώ στην τελική εξέταση καταγράφηκαν 86 μικρογραμμάρια, ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 69χρονος συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου.

ΚΥΠΕ