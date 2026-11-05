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Η ECOMMBX δίνει και φέτος πρώτη το σύνθημα για την έναρξη της πιο μαγικής περιόδου του χρόνου μεταμορφώνοντας τη Στοά της, στην οδό Πινδάρου στη Λευκωσία, σε ένα παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, γεμάτο φώς, χρώματα, χαμόγελα και γιορτινή μαγεία.

Για την ECOMMBX, τα Χριστούγεννα είναι πολλά περισσότερα από εντυπωσιακούς στολισμούς και λαμπερά φώτα. Είναι οι άνθρωποι, οι στιγμές που μοιράζονται και οι μικρές πράξεις αγαπής που κάνουν τη διαφορά.

Για ακόμη μία χρονιά, ο χώρος γεμίζει ζωή και γίνεται σημείο συνάντησης για συναδέλφους, φίλους, συνεργάτες και επισκέπτες, που θέλουν να μοιραστούν τη χαρά των ημερών και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Το ECOMMVERSE φορά τα γιορτινά του, και μαζί του ζωντανεύει το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων: η αγάπη, η προσφορά, η ενότητα και πάνω απ’ όλα η δύναμη του να είμαστε μαζί.

Γιατί στην ECOMMBX, η μαγεια των Χριστουγεννων, βρισκεται στους ανθρωπουσ που τα κανουν να λάμπουν.

Ποια είναι η ECOMMBX:

Ιδρυμένη το 2017 με έδρα τη Λευκωσία, η ECOMMBX είναι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος και εκδότης των καρτών Spartan για καθημερινή χρήση, Pegasus Visa Infinite για ταξιδιωτικά και lifestyle προνόμια και Dragon για εταιρικά έξοδα. Μέσω της πλατφόρμας ECOMMVERSE, η ECOMMBX προσφέρει διαχείριση λογαριασμών, πληρωμές SEPA και SWIFT, τερματικά μηχανάκια, υπηρεσίες ecommerce καθώς και μετατροπές πολλαπλών νομισμάτων. Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για απλούστερες και ταχύτερες παγκόσμιες συναλλαγές για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

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Για περισσότερες πληροφορίες: ECOMMBX | A platform to rule them all!