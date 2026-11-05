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Μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών και του προέδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι διεθνείς αγορές ενέργειας αντέδρασαν με ισχυρή πτώση των τιμών τόσο του αργού πετρελαίου όσο και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF.

Η μεγαλύτερη αντίδραση καταγράφηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να προεξοφλούν πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και υποχώρηση των κινδύνων για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το μπρεντ διαπραγματεύεται σήμερα γύρω στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ έως πριν μερικές μέρες είχε ξεπεράσει και τα 114 δολάρια. Η τάση σήμερα εμφανίζεται συνεχώς πτωτική.

Το αμερικανικό WTI τυγχάνει σήμερα διαπραγμάτευσης γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι.

Η διαφορά των χονδρικών τιμών σε σχέση με τη διαπραγμάτευση την ημέρα αμέσως πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ υπολογίζεται κοντά στο -9%.

Το φυσικό αέριο από τον ολλανδικό κόμβο TTF καταγράφει επίσης σημαντική πτώση σήμερα (σχεδόν -8%), με τιμές γύρω στα 84 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Το ζητούμενο τώρα είναι να διαφανεί κατά πόσο οι διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν τις επόμενες μέρες να διακατέχονται από αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και εξεύρεση φόρμουλας συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και ιρανικού καθεστώτος. Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε στην σταδιακή εξομάλυνση της ναυσιπλοϊας στην περιοχή του περσικού Κόλπου και αύξηση των ποσοτήτων πετρελαιοειδών στις αγορές.

Σε περίπτωση που δεν καταγραφούν τις επόμενες μέρες αισιόδοξες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, είναι πιθανό οι τιμές να ξαναπάρουν πορεία προς νέα άνοδο.