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Κυβερνοεπιθέσεις έχουν «κτυπήσει» ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες ευρωπαϊκά καταστήματα και σούπερ μάρκετ σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Η θερμοκρασία των συσκευών φέρεται να ανέβηκε έως και 50°C (122°F), με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων να πεταχτούν.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι και οικιακές συσκευές γίνονται στόχος των χάκερς, αν και τα περιστατικά παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα που έπληξαν εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι Αμερικανοί αντέδρασαν αμέσως. Έσπευσαν να συνεργαστούν με τις γαλλικές Αρχές για να δουν εάν υπήρχε σύνδεση με δυσλειτουργίες ψύξης και σε ορισμένες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Περίπου 40 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας «Delhaize» στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έπαθαν μεγάλες ζημιές. Ένας μικρότερος αριθμός καταστημάτων επλήγη στη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Εσθονία και τη Φινλανδία.

Τον περασμένο Οκτώβριο έπρεπε να πεταχτούν τρόφιμα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες σούπερ μάρκετ σε επτά ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληγεί από κυβερνοεπίθεση που επηρεάζει τα ψυγεία και τους καταψύκτες τους.

Ο Stephan Moelans, διευθύνων σύμβουλος της «Sabcobel», η οποία διαχειρίζεται τα συστήματα της «Delhaize», δήλωσε στο BBC τη Δευτέρα στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση και ότι η εταιρεία «εργαζόταν όλη νύχτα και πρωί για να αποσυνδέσει τις μονάδες που επηρεάστηκαν από το δίκτυο».

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και η συντήρηση και η αντιμετώπιση προβλημάτων μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως.

«Η απλούστερη λύση είναι η διαχείριση των ψυγείων μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι πελάτες μας άλλαξαν σε αυτήν μετά την επίθεση στη Γαλλία», πρόσθεσε ο Moelans.

Η θερμοκρασία των καταψυκτών σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ευρώπη φέρεται να έφτασε τους 50°C (122°F).

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την τελευταία φαινομενική επίθεση, σημειώνει το BBC.

Στις ΗΠΑ, οι Αρχές διερευνούν τι προκάλεσε δυσλειτουργίες ψύξης σε ορισμένες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις τον Αύγουστο και συνεργάζονται με Γάλλους αξιωματούχους για να εξετάσουν εάν τα περιστατικά θα μπορούσαν να συνδέονται.

Τόσο οι εθνικές Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του Βελγίου όσο και της Σουηδίας δήλωσαν ότι παρακολουθούν το περιστατικό.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους και τη βιομηχανία για να «κατανοήσει πλήρως τις λεπτομέρειες ενός περιστατικού». Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Φλάνδρα, στο βόρειο Βέλγιο, ένα υποκατάστημα της «Delhaize» στην πόλη Χόιλααρτ (Hoeilaart) ανακοίνωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο «Het Laatste Nieuws» ότι είχε χάσει προϊόντα αξίας 100.000 ευρώ (83.500 λίρες).

Σύμφωνα με τον διευθυντή η εκτίμηση αυτή δεν έλαβε καν υπόψη περαιτέρω απώλειες που θα προέκυπταν από το κλείσιμο του καταστήματος.