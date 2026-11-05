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Σχέση συνεννόησης ή και συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη και του ΕΛΑΜ επιχειρεί να αναδείξει η Εζεκίας Παπαϊωάννου, έχοντας διπλό στόχο. Αφενός, τη συμμετοχή στην Κυβέρνηση του κόμματος το οποίο ταυτίζει με την κυπριακή ακροδεξιά και, αφετέρου, δείχνει πως αναδεικνύει ως βασικό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μια τακτική, η οποία, από τη μια, συσπειρώνει το δικό του ακροατήριο και, από την άλλη, αποδυναμώνει ενδεχομένως την προοπτική της υποψηφιότητας του ΔΗΣΥ.

Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την προοπτική του δικού του υποψηφίου στη μάχη του πρώτου γύρου, αλλά ταυτόχρονα «χτυπά» και ευαίσθητες χορδές ψηφοφόρων των κομμάτων του Κέντρου.

Μια ευαισθησία σε ΔΗΚΟϊκούς και ιδιαίτερα σε ΕΔΕΚίτες ψηφοφόρους στο ενδεχόμενο συνεργασίας ή, πολύ περισσότερο, συμμετοχής του ΕΛΑΜ στην Κυβέρνηση, υπάρχει και σίγουρα το σενάριο αυτό προκαλεί έναν πονοκέφαλο στις ηγεσίες των συμπολιτευόμενων κομμάτων. Με το ΕΛΑΜ, όμως, απέναντι από την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη, αποδυναμώνει την προοπτική της.

Σε κάθε περίπτωση, ο παράγοντας ΕΛΑΜ αποτελεί μέρος της όλης πολιτικής εξίσωσης με την οποία το ΑΚΕΛ «παίζει» σε αυτό το στάδιο της προεκλογικής περιόδου για τις προεδρικές εκλογές.

Η χρονική συγκυρία έχει, βέβαια, τη σημασία της, αφού η ηγεσία του κόμματος μπαίνει πλέον σε διεργασίες βολιδοσκόπησης κομματικών συνεργασιών για τις προεδρικές εκλογές. Από το κάδρο του, ούτως ή άλλως, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ είναι εκτός, άρα η προσοχή είναι στραμμένη αλλού. Και ο μεγάλος στόχος είναι, ασφαλώς, τα κόμματα του Κέντρου.

Ο Στέφανος Στεφάνου χθες ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και ρωτήθηκε για το ΕΛΑΜ και κατά πόσο το ΑΚΕΛ το περιλαμβάνει στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης με τις οποίες θα μπορούσε να συζητήσει.

«Είσαστε σίγουρος ότι είναι στην αντιπολίτευση;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Εννοώ ότι δεν είναι στην αντιπολίτευση». Αμφισβήτησε, μάλιστα, κατά πόσο το ΕΛΑΜ ασκεί ουσιαστική κριτική στην Κυβέρνηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάνουν προσεκτική συμπολίτευση, ερωτοτροπούν η Κυβέρνηση και το ΕΛΑΜ».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μιλώντας στο philenews, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι το μόνο σημείο στο οποίο εντοπίζει διαφοροποίηση του πολιτικού πλαισίου σε σχέση με το 2023 είναι η ανάγκη «υπεράσπισης της Δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό και την ακροδεξιά».

Σημείωσε ότι το ΕΛΑΜ είναι σήμερα τρίτο κόμμα στην Κύπρο και υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω κανονικοποίησής του. «Ο κίνδυνος είναι να έχουμε τον μπράβο του Μιχαλολιάκου της εγκληματικής Χρυσής Αυγής να στέκεται στην ίδια εξέδρα δίπλα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Νικόλα Παπαδόπουλο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή πολιτική θέση και μια κοινή επικοινωνιακή γραμμή για το θέμα.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τον σχεδιασμό για τις προεδρικές εκλογές, ο Στέφανος Στεφάνου, στις δηλώσεις του χθες, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, λέγοντας ότι δεν έχει προκρίνει ούτε αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο για την προεδρική υποψηφιότητα.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό του ΑΚΕΛ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, ο Στέφανος Στεφάνου τόνισε ότι η επιλογή υποψηφίου θα προκύψει μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος και τον διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του ΑΚΕΛ δεν θα ληφθούν μέσα από προσωπικές συνεννοήσεις ή εξωθεσμικές διαδικασίες. «Δεν θα το αποφασίσουμε ούτε με εξωθεσμικούς, ούτε σε ψαροταβέρνα», δήλωσε, τονίζοντας ότι θα προηγηθεί διάλογος με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, καθώς και με πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν αλλαγή στη διακυβέρνηση.

Στην ερώτηση εάν ο ίδιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, απέφυγε να απαντήσει προσωπικά, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά ατομικές φιλοδοξίες αλλά τη δυνατότητα συγκρότησης μιας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας. «Δεν εξαιρούμε το ΑΚΕΛ από αυτήν τη συζήτηση, δεν προαποκλείουμε κανέναν, όπως δεν προκρίνουμε και κανέναν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα θα δοθεί στις επαφές με κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιπολίτευση. Στη συζήτηση τέθηκαν η Άμεση Δημοκρατία, το Volt, οι Οικολόγοι και η ΕΔΕΚ, με τον κ. Στεφάνου να επισημαίνει ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω των εσωκομματικών διαδικασιών και των συνεδρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ορισμένα κόμματα.

Αναφορικά με την ΕΔΕΚ, διευκρίνισε ότι το ΑΚΕΛ θα αναμένει να διαπιστώσει τις πολιτικές προσεγγίσεις της νέας ηγεσίας που θα προκύψει από τις διαδικασίες της. Για το ΔΗΚΟ, παρότι δεν απέκλεισε την πραγματοποίηση επαφών, αναγνώρισε σημαντική πολιτική δυσκολία λόγω της συμμετοχής του στην Κυβέρνηση.