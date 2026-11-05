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Πίσω από τα ψυχρά οικονομικά δεδομένα και τα ποσοστά των δεικτών, κρύβεται μια πραγματικότητα που επηρεάζει καθημερινά την τσέπη κάθε πολίτη. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των πληθωριστικών πιέσεων, αρκεί να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη με ένα χαρτονόμισμα των €100 από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα. Το πιο ουσιαστικό, είναι ότι η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης έρχεται στην επιφάνεια με τον πιο επίσημο τρόπο, μέσα από τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2026, η Eurostat.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, βίαιη τροχιά ακρίβειας που την απομακρύνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο σκαρφάλωσε στο 5,4% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας άνοδο από το 5,2% του Σεπτεμβρίου και το 0,2% που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 4,0% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Στην πράξη

Να δούμε στην πράξη τι σημαίνει πληθωρισμός για τον κάθε πολίτη. Ο σωρευτικός πληθωρισμός της 5ετίας (2022-2026) στην Κύπρο αγγίζει το 11,16%. Ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζαμε τον Οκτώβριο του 2022 με ακριβώς €100, σήμερα κοστίζει €111,16. Παρά τις προσωρινές ανάσες σταθεροποίησης τα προηγούμενα έτη, το νέο φετινό άλμα του πληθωρισμού στερεί από τους καταναλωτές ένα σημαντικό κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους, κάνοντας το καθημερινό καλάθι ακόμα πιο βαρύ.

Για να καταλάβουμε πρέπει να δούμε τη σωρευτική επίδραση του πληθωρισμού, καθώς κάθε χρόνο, οι νέες ανατιμήσεις «κάθονται» πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές των προηγούμενων ετών. Από το 2022 στο 2023 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,6%. Από το 2023 στο 2024 προστέθηκε νέα αύξηση 1,6%. Από το 2024 στο 2025 οι τιμές σχεδόν «πάγωσαν» με μόλις 0,2% αύξηση (παρέμειναν όμως σταθερά ψηλά), για να φτάσουμε στο φετινό κύμα του 2026 που πρόσθεσε ένα νέο, βαρύ +5,4% στις πλάτες των καταναλωτών.

Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων

Τα σημερινά στοιχεία ξεσκεπάζουν παράλληλα ένα βαθύ χάσμα του κοινού νομίσματος. Ο συγκριτικός πίνακας της Eurostat δείχνει πώς ο ευρωπαϊκός Νότος και οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των πιέσεων, την ώρα που ο ευρωπαϊκός Βορράς καταφέρνει να συγκρατήσει τις τιμές σε πιο χαμηλά επίπεδα.

Στην κορυφή των ανατιμήσεων σε όλη την Ευρωζώνη βρίσκεται η Λιθουανία, η οποία καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό με 6,1%, δείχνοντας σημάδια έντονης οικονομικής υπερθέρμανσης. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Βουλγαρία με 6,0%. Το νεότερο μέλος της Ευρωζώνης, που εντάχθηκε στο κοινό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2026, βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις από τους πρώτους κιόλας μήνες της ενσωμάτωσής του. Στην περιοχή του ευρωπαϊκού Νότου, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν ακριβώς το ίδιο υψηλό ποσοστό, με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 5,6%. Για την Ελλάδα η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό άλμα από το 5,1% του Σεπτεμβρίου, ενώ για την Ιταλία το σοκ είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς ο δείκτης εκτινάχθηκε από το 4,2% του προηγούμενου μήνα.

Στην ίδια τροχιά κινείται και η Κύπρος, όπου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 5,4%. Το ποσό αυτό, αν και αποτελεί μια μικρή άνοδο από το 5,2% του Σεπτεμβρίου, τοποθετεί το νησί σταθερά στη ζώνη των χωρών με την υψηλότερη έκθεση στην ακρίβεια, παρουσιάζοντας μεγάλη απόκλιση από τον γενικότερο ευρωπαϊκό ρυθμό.

Η Ευρωζώνη

Στον αντίποδα, ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 4,0% (σημειώνοντας άνοδο από το 3,8% του Σεπτεμβρίου), λειτουργώντας ως το κεντρικό βαρόμετρο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κοντά σε αυτόν τον μέσο όρο, αλλά σε σταθερά ανοδική πορεία, βρίσκεται η Γαλλία με 3,8%.

Την πραγματική οικονομική «ανάσα» στη Γηραιά Ήπειρο δίνουν η Γερμανία και η Μάλτα. Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, πέτυχε μια αξιοσημείωτη συγκράτηση των τιμών, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,8% (από 3,3% τον Σεπτέμβριο). Ωστόσο, τα σκήπτρα της σταθερότητας κρατά η Μάλτα, η οποία καταγράφει τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη με μόλις 2,3%.