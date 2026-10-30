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Προειδοποίηση για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένους κινδύνους νέων ανατιμήσεων απευθύνει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Χριστόδουλος Πατσαλίδης, επισημαίνοντας ότι το ενεργειακό σοκ εξακολουθεί να επηρεάζει την οικονομία. Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο υψηλό επίπεδο του 5,2% τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν αύξηση 21% και των υπηρεσιών 7,1%.

Σε δήλωσή του για τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, ο Διοικητής της ΚΤΚ σημειώνει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια επιδεινώνουν τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, παρά την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η κυπριακή οικονομία, οι κίνδυνοι για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένοι, καθιστώντας απαραίτητη τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων.

Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πορεία των τιμών στην κυπριακή οικονομία, όπου η ενέργεια και οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές πληθωριστικών πιέσεων.

Παρά τη διατήρηση του γενικού πληθωρισμού στο 5,2%, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, υποχώρησε στο 3,9% τον Σεπτέμβριο, από 4,5% τον Αύγουστο, εξέλιξη που υποδηλώνει εξασθένηση των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΚΤΚ, η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, στις ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης και στα υγιή δημόσια οικονομικά.

Ωστόσο, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων και η αυξημένη διεθνής αβεβαιότητα καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση συνετών οικονομικών πολιτικών.

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, με βασικό παράγοντα την περαιτέρω άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ επισημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, οι έμμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στην υπόλοιπη οικονομία παραμένουν σχετικά περιορισμένες, ενώ δεν καταγράφονται ουσιαστικές δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις μέσω των μισθολογικών αυξήσεων.

Την ίδια ώρα, η αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα των προηγούμενων αυξήσεων επιτοκίων αλλά και της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, λειτουργεί περιοριστικά ως προς τη διάχυση των ανατιμήσεων.

Παρά την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ, η αυξημένη αβεβαιότητα και οι περιοριστικότερες συνθήκες δανεισμού αναμένεται να επιβαρύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Γιατί η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Αναφερόμενος στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο Διοικητής της ΚΤΚ εξηγεί ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα κρίθηκε κατάλληλη για τη διαχείριση της αβεβαιότητας.

Η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, ενώ οι εξελίξεις στις τιμές και στην οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίσουν να αξιολογούνται.

Η ασπίδα της κυπριακής οικονομίας απέναντι στην ακρίβεια

Ο Διοικητής της ΚΤΚ αναδεικνύει τέσσερις παράγοντες που ενισχύουν την ικανότητα της κυπριακής οικονομίας να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πληθωρισμού.

Πρόκειται για την ισχυρή αγορά εργασίας, τη διατήρηση δημοσιονομικού χώρου για στοχευμένα μέτρα στήριξης, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη δυναμικών κλάδων, όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επισημαίνει επίσης ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας ενισχύουν την ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η υιοθέτηση συνετών οικονομικών πολιτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, τονίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική και οικονομική πειθαρχία εν μέσω αυξημένων διεθνών κινδύνων.