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Του Andy J. Semotiuk

Εκ των υστέρων, η συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ντίζελ, στις 9 Οκτωβρίου 2026, αποδεικνύεται σοβαρό λάθος. Αποδυνάμωσε την πίεση που μπορούσε να ασκήσει η Ουάσιγκτον στη Ρωσία, παραμέρισε καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, περιέπλεξε τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο και περιόρισε τη δυνατότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί — όλα αυτά με αντάλλαγμα μια αβέβαιη και περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Είναι αλήθεια ότι οι Αμερικανοί χρειάζονται προσιτές τιμές καυσίμων. Ωστόσο, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να στηρίζεται τόσο σε εμπορικά εύλογες επιλογές όσο και στην τήρηση των διεθνών κανόνων, από τους οποίους η Ουάσιγκτον αναμένει να δεσμεύονται και οι υπόλοιποι. Επιβραβεύοντας τη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα ασκούσε πιέσεις στο Κίεβο να περιορίσει τις αμυντικές του δυνατότητες, η αμερικανική κυβέρνηση υπονόμευσε και τους δύο στόχους.

Η απόφαση προκαλεί ήδη επικρίσεις, καθώς θεωρείται δώρο προς τον Πούτιν, με κίνδυνο να έχει πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και το κόμμα του. Την ίδια ώρα, η υποσχόμενη ελάφρυνση στην τιμή του ντίζελ στην αντλία δεν έχει γίνει αισθητή.

Η Γενική Άδεια 135 (General License 135), την οποία εξέδωσε η αμερικανική κυβέρνηση στις 9 Οκτωβρίου, επέτρεψε συναλλαγές που αφορούν ρωσικό ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών στις ΗΠΑ, έως τις 7 Απριλίου 2027. Με την άδεια αυτή, η πολιτική της Ουάσιγκτον απέκτησε συγκεκριμένη μορφή. Δεν αποδείχθηκε, ωστόσο, ότι η αγορά ρωσικών καυσίμων ήταν αναγκαία, οικονομικά συμφέρουσα ή συμβατή με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Κογκρέσο.

Το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο

Από την άποψη του διεθνούς δικαίου, το βασικό ζήτημα αφορά τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το άρθρο 2 παράγραφος 4 απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός κράτους. Το άρθρο 51 αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ουκρανική αντίσταση δεν είναι ισοδύναμες περιπτώσεις. Οι αμερικανικές κυρώσεις αποσκοπούσαν στην αύξηση του κόστους της ρωσικής επιθετικότητας και στην ενίσχυση των προσπαθειών για τον τερματισμό της. Η αγορά ρωσικού ντίζελ αποδυνάμωσε αυτή την πίεση.

Ο αμερικανικός νόμος Ending Importation of Russian Oil Act, που ψηφίστηκε το 2022, απαγόρευσε τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Για την άρση της απαγόρευσης απαιτούνται διαβουλεύσεις, υποβολή εκθέσεων και πιστοποίηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται συμφωνία για την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την οποία θα αποδέχεται η Ουκρανία, καθώς και περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η εξουσία του Υπουργείου Οικονομικών να εκδίδει άδειες πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Ο χαρακτηρισμός των αγορών ως “προσωρινών” δεν επιλύει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση δεν έχει προσδιορίσει με σαφήνεια τη νομική βάση της απόφασής της ούτε έχει εξηγήσει πώς η συγκεκριμένη άδεια συμμορφώνεται με τον νόμο.

Οι συνέπειες υπερβαίνουν κατά πολύ μια συνηθισμένη εμπορική συναλλαγή καυσίμων, ιδίως από τη στιγμή που υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές.

Ο Καναδάς διαθέτει ήδη ένα εδραιωμένο δίκτυο προμήθειας

Ο Καναδάς αποτελούσε προφανή επιλογή για την αναζήτηση πρόσθετων ποσοτήτων καυσίμων. Συνορεύει με τις ΗΠΑ, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ήδη προμηθεύει την αμερικανική αγορά. Πριν παραχωρήσει ειδική μεταχείριση στη Ρωσία, η Ουάσιγκτον όφειλε να εξετάσει πρακτικά τις δυνατότητες αύξησης των καναδικών προμηθειών.

Τα ισχυρότερα σχετικά στοιχεία προέρχονται από την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA). Σύμφωνα με αυτά, ο Καναδάς κάλυψε το 95% των αμερικανικών εισαγωγών αποσταγμάτων πετρελαίου το 2024, οι οποίες ανέρχονταν σε 144.000 βαρέλια ημερησίως. Μεγάλο μέρος αυτών των καυσίμων κατευθύνθηκε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει ήδη μια λειτουργική εμπορική σχέση προμήθειας. Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει από τα καναδικά διυλιστήρια να προσδιορίσουν ποιες πρόσθετες ποσότητες μπορούσαν να διαθέσουν, πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να τις παραδώσουν και σε ποια τελική τιμή.

Όπως σχολιάζει ο Καναδός δημοσιογράφος του CTV Έρικ Χαμ: “Όταν είχε την ευκαιρία να ταχθεί υπέρ της σταθερότητας και της δημοκρατίας, ο Τραμπ επέλεξε να κοιτάξει αλλού. Με αυτή του την απόφαση, ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο τις έδρες πιστών υποψηφίων του στο Κογκρέσο, επιδεινώνοντας παράλληλα τη διάσταση απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα”.

Η Νιγηρία αποτελεί μια ακόμη εναλλακτική

Η Νιγηρία άξιζε επίσης να εξεταστεί σοβαρά. Η επέκταση της εγχώριας δυναμικότητας διύλισης δημιουργεί περιθώρια διαφοροποίησης των αμερικανικών προμηθειών, χωρίς να προσφέρεται στη Μόσχα πρόσθετη οικονομική ή διπλωματική επιρροή.

Σύμφωνα με την EIA, οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων της Νιγηρίας ανήλθαν σε 350.000 βαρέλια ημερησίως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 46.000 βαρελιών ημερησίως το 2023. Σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στο διυλιστήριο Dangote.

Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 130.000 βαρέλια ημερησίως. Βεβαίως, τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των πετρελαϊκών προϊόντων και όχι συγκεκριμένα τις ποσότητες ντίζελ που θα μπορούσαν να αγοραστούν άμεσα από τις ΗΠΑ. Καταδεικνύουν, ωστόσο, την ανάπτυξη μιας εξαγωγικής βιομηχανίας που εξυπηρετεί ήδη διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, η ακτογραμμή της Νιγηρίας στον Ατλαντικό επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων προς τα αμερικανικά λιμάνια του Ατλαντικού χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επιλογή της Ρωσίας απαιτεί εξηγήσεις

Το ρωσικό ντίζελ μπορεί πράγματι να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Το ουσιαστικό ερώτημα, ωστόσο, είναι γιατί θα έπρεπε να προτιμηθεί, εάν συνυπολογιστούν οι αποστάσεις, οι απαιτήσεις μεταφοράς, η ασφάλιση, οι διευθετήσεις πληρωμών και οι διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος.

Οι προμήθειες από τον Καναδά μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ήδη εδραιωμένο σύστημα εφοδιασμού μεταξύ γειτονικών χωρών. Τα φορτία από τη Νιγηρία προσφέρουν μια εναλλακτική διαδρομή μέσω του Ατλαντικού. Και μόνο αυτοί οι παράγοντες καθιστούν εμπορικά αμφισβητήσιμη την επιλογή της Ρωσίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε δημοσιοποιήσει μια συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων ποσοτήτων, των τελικών τιμών παράδοσης, των χρόνων άφιξης και της αναμενόμενης εξοικονόμησης. Θα έπρεπε επίσης να εξηγήσει εάν οι ρωσικές εξαγωγές αντιπροσώπευαν πραγματικά πρόσθετη προσφορά ή απλώς φορτία που θα κατευθύνονταν ούτως ή άλλως σε άλλους αγοραστές.

Η απλή ανακατεύθυνση φορτίων από μια αγορά σε μια άλλη δεν αρκεί για να δικαιολογήσει υποσχέσεις περί γενικευμένης αποκλιμάκωσης των τιμών.

Η αγορά ρωσικού ντίζελ απαιτούσε ενδελεχή ανάλυση. Αυτή θα έπρεπε να καλύπτει τους ιδιώτες εισαγωγείς και τα διυλιστήρια, την αξιοπιστία των εμπορικών αντισυμβαλλομένων, τη δυνατότητα επιβολής των συμβατικών όρων και το κατά πόσο η υποτιθέμενη εξοικονόμηση θα διατηρούνταν μετά την αφαίρεση των μεταφορικών και των λοιπών δαπανών διανομής.

Η αναγκαία προεργασία για την εξασφάλιση κατάλληλων καυσίμων με ανταγωνιστικούς όρους δεν έγινε.

Η Ουκρανία δεν εξηγεί από μόνη της το πρόβλημα των τιμών

Μια άλλη αδυναμία του επιχειρήματος της Ουάσιγκτον αναδεικνύεται από ανάλυση του BBC. Οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ. Παρότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ενδέχεται να έχουν συμβάλει στο πρόβλημα, η απόδοση της ευθύνης αποκλειστικά στο Κίεβο παραποιεί την πραγματική εικόνα. Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ είχαν πολύ σημαντικότερες επιπτώσεις.

Επιπλέον, το επιχείρημα της συγκράτησης των εγχώριων τιμών του ντίζελ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως νομική δικαιολογία για τον περιορισμό της ουκρανικής άμυνας, ενώ η ρωσική επιθετικότητα παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη.

Το ύψος των διεθνών τιμών των καυσίμων δεν αποτελεί κριτήριο νομιμότητας. Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν μπορούν να μετατρέψουν μια διμερή εμπορική συνεννόηση σε υποκατάστατο της συναίνεσης της Ουκρανίας για την εγκατάλειψη νόμιμων αμυντικών επιλογών της.

Εάν η Ρωσία αποκτά ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές, ενώ η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να περιορίσει την άμυνά της, τα κίνητρα για την επίτευξη ειρήνης κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι ΗΠΑ μπορούν να επιδιώξουν προσιτές τιμές ντίζελ και ταυτόχρονα να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο. Μπορούν να αναζητήσουν ανταγωνιστικές προσφορές από τον Καναδά και τη Νιγηρία, να δημοσιοποιήσουν τη σχετική εμπορική αξιολόγηση και να συνδέσουν οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας με επαληθεύσιμες παραχωρήσεις που προωθούν την ειρήνη.

Διαφορετικά, η Ουάσιγκτον πληρώνει τα καύσιμα όχι μόνο με χρήματα, αλλά και με απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος και αξιοπιστίας.

Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί εξακολουθούν να υφίστανται καθημερινά ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ οι ΗΠΑ περιορίζουν τις δυνατότητές τους να αμυνθούν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κοιτάζοντας εκ των υστέρων την απόφαση, το συμπέρασμα είναι σαφές: επρόκειτο για μια κακή επιλογή, η οποία θα πλήξει τα αμερικανικά συμφέροντα, θα αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και θα επιβαρύνει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Forbes