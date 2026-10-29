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Στη διάθεση 42 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά της αποθέματα θα προχωρήσει η Ευρώπη μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας, Ρόλαντ Λεσκίρ. Το ήμισυ της ποσότητας θα αφορά ντίζελ.

Μιλώντας την Πέμπτη πριν από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο Λεσκίρ ανέφερε ότι η Ευρώπη διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποδεσμεύσεων αποθεμάτων, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Η Γαλλία αποδεσμεύει 10 εκατ. βαρέλια ντίζελ

Η διάθεση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ από τη Γαλλία, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα, θα αρχίσει τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα θα διατεθούν στην αγορά σε τιμή κόστους. Ο Λεσκίρ εκτίμησε ότι η επίδραση θα γίνει αισθητή από την επόμενη εβδομάδα, με μείωση των τιμών κατά 12 έως 18 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

«Το ντίζελ βρίσκεται στο επίκεντρο των προκλήσεών μας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κρίση θα επιλυθεί «αργά αλλά σταθερά».

Η συμφωνία της G7

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες της G7 συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να διαθέσουν στην αγορά έως και 100 εκατ. βαρέλια, ολοκληρώνοντας τη διάθεση 400 εκατ. βαρελιών που είχε συντονίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τον Μάρτιο.

Πηγή: Capital.gr – Bloomberg