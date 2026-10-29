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Αμετάβλητα διατήρησε τα τρία βασικά επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να παραμένει στο 2,50%, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της ενεργειακής αναταραχής στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη και ακολουθεί τη χθεσινή στάση αναμονής της αμερικανικής Fed.

Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών της ενέργειας δημιουργεί κινδύνους για υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας αισθητά πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Παρά τη σημερινή απόφαση, αγορές και αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Η ίδια η ΕΚΤ, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Πού διαμορφώνονται τα επιτόκια

Τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν ως εξής:

Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων: 2,50% .

. Επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης: 2,65%.

Επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης: 2,90%.

Οι επόμενες αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, βάσει των διαθέσιμων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων. Θα συνεκτιμώνται οι προοπτικές και οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού και η ένταση μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία.

Η ενέργεια πιέζει πληθωρισμό και ανάπτυξη

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός, ενώ οι μισθοί δεν εμφανίζουν ουσιώδη αντίδραση.

Η Τράπεζα προειδοποιεί ότι η μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια της διαταραχής, μαζί με τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της, είναι πιθανό να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά την προηγούμενη συνεδρίαση. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ασκήσει καθοδική πίεση τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τοποθετήσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για τις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στην απόφασή της να αποχωρήσει από την ηγεσία της Τράπεζας, η οποία γνωστοποιήθηκε σήμερα.

Συνεχίζεται η μείωση των χαρτοφυλακίων

Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι τα χαρτοφυλάκια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και του έκτακτου προγράμματος λόγω πανδημίας (PEPP) εξακολουθούν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό. Το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από τίτλους που λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, εντός της εντολής του, για τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, παραμένει διαθέσιμο το Εργαλείο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI) για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων και άτακτων εξελίξεων στις αγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωζώνης.