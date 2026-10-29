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Κλείδωσε η χρησιμοποίηση της Κύπρου ως έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη EuroLeague. Η ισραηλινή ομάδα θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο «Σπύρος Κυπριανού», με αρχή το ντέρμπι απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, στις 12 Νοεμβρίου.

Η συνέχεια φέρνει στη Λεμεσό τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό Πειραιώς. Η αναμέτρηση της Μακάμπι με τους ερυθρόλευκους είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου, στις 19:00, και αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από το κυπριακό φίλαθλο κοινό.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου, ο σχεδιασμός προβλέπει 3.000 εισιτήρια για τους φίλους της Μακάμπι, 1.500 για το κοινό της Κύπρου και 100 για τους οπαδούς της εκάστοτε φιλοξενούμενης ομάδας.

Σημειώνεται πως οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουν έγκριση από τη EuroLeague για επιστροφή στη φυσική τους έδρα. Εφόσον δεν αλλάξει το σκηνικό μέχρι τον Ιανουάριο, στη Λεμεσό θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στις 7 Ιανουαρίου. Απομένει είναι η επίσημη επιβεβαίωση της έδρας από τη Μακάμπι και τη EuroLeague, καθώς επίσης και οι τελικές διευθετήσεις για την παρουσία των φιλάθλων.

Όλο το πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι από τις 12 Νοεμβρίου:

🏀 12/11/2026: Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ

🏀 17/11/2026: Μακάμπι – Ολυμπιακός

🏀 19/11/2026: Μακάμπι – Ντουμπάι

🏀 15/12/2026: Μακάμπι – Ζαλγκίρις Κάουνας

🏀 23/12/2026: Μακάμπι – Αναντολού Εφές

🏀 07/01/2027: Μακάμπι – Παναθηναϊκός AKTOR

🏀 12/01/2027: Μακάμπι – Μπάγερν Μονάχου

🏀 02/02/2027: Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια

🏀 11/02/2027: Μακάμπι – Μπαρσελόνα

🏀 09/03/2027: Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας

🏀 11/03/2027: Μακάμπι – Βιλερμπάν

🏀 18/03/2027: Μακάμπι – Βαλένθια

🏀 01/04/2027: Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε

🏀 07/04/2027: Μακάμπι – Παρτίζαν

🏀 15/04/2027: Μακάμπι – Μπασκόνια

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