Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, επικαλούμενος τις εξαιρετικές σχέσεις της με τις δύο πλευρές. Κατά το γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, υπογράμμισε ότι η διαμεσολάβηση θα πρέπει να αποβλέπει σε πολιτική λύση στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει στην περιφερειακή συνεργασία, τονίζοντας παράλληλα τον ρόλο της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο θεωρείτε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε προς την κατεύθυνση της συνεργασίας στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο.

Όπως σημείωσε, η Λευκωσία μεταφέρει τις ανησυχίες των κρατών της περιοχής στην Ευρώπη και, παράλληλα, εκπροσωπεί την ΕΕ στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος αυτός έχει αναγνωριστεί τόσο από τα υπόλοιπα κράτη μέλη όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Για αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού, στη βάση μιας θετικής ατζέντας, μιας θετικής προσέγγισης, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», υπογράμμισε.

Αμπάς: Πολιτική λύση στη βάση της διεθνούς νομιμότητας

Ο Μαχμούντ Αμπάς, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ανέφερε ότι αισθάνεται στην Κύπρο σαν στο σπίτι του, περιγράφοντας τους δεσμούς των δύο λαών ως μια σχέση που υπερβαίνει τη γεωγραφική εγγύτητα.

Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές εξελίξεις στις ευρωπαϊκές θέσεις για το Παλαιστινιακό, κατονομάζοντας την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Όπως υποστήριξε, οι χώρες αυτές έχουν εκφράσει θέσεις σχεδόν ταυτόσημες με τις παλαιστινιακές.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος εκτίμησε ότι η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διευθέτηση του προβλήματος και στην επικράτηση της ειρήνης προς όφελος των χωρών της περιοχής.

Απαντώντας στην τοποθέτηση Χριστοδουλίδη για τη συμβολή της Κύπρου, τόνισε ότι οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο με την Παλαιστίνη όσο και με το Ισραήλ δημιουργούν περιθώριο διαμεσολάβησης.

«Έχετε και εξαιρετικές σχέσεις, και ορθώς, με το Ισραήλ, οπότε μπορείτε να διαδραματίσετε ένα ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών», ανέφερε, προσδιορίζοντας ως βάση μιας πολιτικής λύσης τη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.