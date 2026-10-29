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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στη Λευκωσία, η οποία οδήγησε στη σύλληψη δύο Ελληνοκυπρίων, έπειτα από πληροφορίες για πακέτο που φέρεται να περιείχε περίπου 2,5 κιλά κάνναβης και είχε αφιχθεί σε εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της ΥΚΑΝ, αφού αξιολόγησαν πληροφορία που περιήλθε στην κατοχή τους, έστησαν καρτέρι έξω από εταιρεία ταχυμεταφορών, αναμένοντας την άφιξη του προσώπου που θα παραλάμβανε το ύποπτο δέμα.

Σε κάποια στιγμή, στο σημείο μετέβη πρόσωπο προκειμένου να παραλάβει το πακέτο, το οποίο φέρεται να περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 2,5 κιλών. Την ίδια ώρα, δεύτερο ύποπτο πρόσωπο φέρεται να ανέμενε έξω από την εταιρεία, επιβαίνοντας σε διαφορετικό όχημα.

Ακολούθησε καταδίωξη από μέλη της ΥΚΑΝ, τα οποία κατάφεραν να ανακόψουν τα δύο οχήματα. Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ενώ οι έρευνες της ΥΚΑΝ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.