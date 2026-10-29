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Τα χαρτιά του άνοιξε σήμερα ο υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος Παμπορίδης.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, ο κ. Παμπορίδης παρουσίασε τις πολιτικές του προτάσεις, επιδιώκοντας να πείσει τα μέλη του ΔΗΣΥ ότι η δική του υποψηφιότητα μπορεί να ενώσει την παράταξη και να την οδηγήσει στη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παμπορίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα αναμετρηθούν στις εσωκομματικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου.

Το philenews κατέγραψε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις

11:00 Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη

10:55 – Αν εγώ είμαι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι στον δεύτερο γύρο και να μην κερδίσω τις εκλογές

10:50 – Το κυπριακό είναι ζήτημα μιας ή δύο γενεών για να παραμείνει ελληνικό στοιχείο στο νησί.

Δεν συμφωνώ με τις προτάσεις που ακούστηκαν για τις κυρώσεις στην Ρωσία. Είναι εκτός ΔΗΣΥ. Στην προεκλογική λέγονται πελλάρες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα εννοεί ο Αβέρωφ.

10:47 -Το 2023 δεν επέλεξα τον Αβέρωφ και βρισκόμασταν σε αντιπαλότητα. Τότε απείχα σεβόμενος ότι ήταν πρόεδρος.

10:42 – Κυπριακό: Αν προκύψουν όλες εκείνες οι συνθήκες, τότε εμείς οφείλουμε να ξέρουμε τι θέλουμε. Χρειάζεται μια διεργασία που θα καθορίσει τα θέλω της ελληνοκυπριακής πλευράς.

10:40 – Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να μην στηρίξει τον ίδιο αν αυτός επιλεγεί από τα μέλη του κόμματος. Όπως είπε, τον απασχολεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι θα απορριφθεί από το σύνολο του ΔΗΣΥ.

10:37 – Αρχίζουν οι ερωτήσεις

10:33 – Ο καθένας από εμάς κουβαλά το δικό του πολιτικό στίγμα.

10:30 – Σε αυτή την εκλογή αναμέτρηση αναμετρούνται διακριτές νοοτροπίες και αντιλήψεις.

Νοοτροπίες που είναι ξεπερασμένες και που δεν μπορούν να βοηθήσουν τη κοινωνία.

Η πρόταση μου είναι μια εκσυγχρονιστική πολιτική. Μια ριζοσπαστική κεντροδεξιά προς όφελος του πολίτη.

10:26 – Οικονομία

Γνωρίζω ότι χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικές πολιτικές. Η οικονομική μας ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην καινοτομία. Να επιλέγουμε επενδύσεις με μακροχρόνια πολιτική.

Η πολιτεία οφείλει να δημιουργεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον. Θέτει το ζήτημα της μείωσης της γραφειοκρατίας.

10:23: Υγεία και πρόνοια

Υπάρχει ατολμία στον τομέα της υγείας, ανέφερε ο κ. Παμπορίδης. Δεν μπορεί κανένας να καταχράζεται το ΓεΣΥ, είναι σαν να κλέβει από όλους μας.

10:20 – Κυκλοφοριακό

Η τροχαία να εξοπλιστεί με ικανά στελέχη και σύγχρονα μέσα. Πρέπει να εξοπλιστεί επαγγελματικά το Τμήμα Τροχαίας.

10:18 – Η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίζει ως δική της ευθύνη τα κενά που υπάρχουν στην προετοιμασία για τις σπουδές.

10:16: Ζητήματα παιδείας και παραπαιδείας. Το ζήτημα πρέπει να λυθεί με μεταρρυθμίσεις. Να τολμήσουμε και να τα αλλάξουμε όλα. Έχει φτάσει στο απόλυτο ναδίρ.

10:15: Θέτει τα ζητήματα στέγασης για νέους ανθρώπους

10:11 – Η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο λειτουργικό σύνταγμα, χωρίς να υποσκάπτει την Κυπριακή Δημοκρατία. Το κράτος πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για πάταξη της διαφθοράς.

10:09 – Στόχος είναι να ενισχύσουμε με την αποτρεπτική μας δυνατότητα απέναντι στα στρατεύματα κατοχής. Η Κύπρος πρέπει να εξετάσει τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, με στόχο την πλήρη ένταξη της.

10:08 – Προτεραιότητα είναι το Κυπριακό. Ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε για λύση του κυπριακού και δεν θα δεχθούμε διχοτόμηση. Η Κύπρος πρέπει να επιδιώξει συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.

10:05 – Πιστευτώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Να ακούσουμε τους νέους μας και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική. Ο συναγερμικός κόσμος θέλει να ακούσει με σοβαρότητα επιχειρήματα και λύσεις για τους πολίτες.

10:03 – Το 2023 βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Η ήττα οδήγησε τους ψηφοφόρους σε άλλες κατευθύνσεις και διχάστηκε η βάση μας. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί.

10:01 – Άρχισε η δημοσιογραφική διάσκεψη

9:55: Αναμονή για την έναρξη της δημοσιογραφικής διάσκεψης