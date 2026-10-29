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Στο 3,75%-4,00% διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη, επιλέγοντας να περιμένει περισσότερα οικονομικά στοιχεία πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματά της. Ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει «υπερβολικά υψηλός», αποκλείοντας πολιτική επιρροή στην απόφαση, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η 12μελής Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε τη διατήρηση των επιτοκίων με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά. Η απόφαση ακολουθεί την αύξηση του Σεπτεμβρίου, η οποία ήταν η πρώτη έπειτα από τρία χρόνια.

Η Λίζα Κουκ και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, διαφώνησαν, υποστηρίζοντας την άμεση αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας.

Ανησυχία για τη νέα άνοδο των τιμών ενέργειας

Ο Γουόρς επισήμανε ότι οι τιμές της ενέργειας, καθώς και συναφών αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκαν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες.

«Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεταβολές των τιμών σε συγκεκριμένους τομείς δεν θα επεκταθούν στο σύνολο της οικονομίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα στοιχεία τις επόμενες εβδομάδες για να καθορίσει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Η επόμενη συνεδρίαση της FOMC έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Η Fed δεν έχει πετύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Στην άνοδο των τιμών συμβάλλει και η ευρεία πολιτική δασμών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πρόσθετες πιέσεις συνδέονται με την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων για την υποστήριξή της.

Η απόφαση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Η διατήρηση των επιτοκίων ανακοινώθηκε έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Γουόρς υπογράμμισε ότι η πολιτική δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ – Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων