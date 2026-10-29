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Προτού επανακάμψει στη Νήσο η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσωπική Απεσταλμένη του Γ. Γ. ΟΗΕ για το Κυπριακό, μερίμνησε μέσω συνεντεύξεως που παραχώρησε στην εφημερίδα Αλήθεια, να στείλει τα μηνύματα της στη Λευκωσία και το Κυπριακό ακροατήριο, εκφράζοντας θέσεις που προκάλεσαν δυσφορία και ενόχληση στους αποδέκτες των. Η Ολγκίν επέρριψε ξεκάθαρα την ευθύνη στους ηγέτες για την απουσία προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ιδιαίτερα για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για άνοιγμα έστω και ενός σημείου διέλευσης, λόγω ανυπαρξίας της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης της ηγεσίας, όπως αποφάνθηκε.

Η καθόλου φειδωλή σε δηλώσεις, συνεντεύξεις και επιστολές που δημοσιεύθηκαν στον Κυπριακό τύπο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα έπρεπε να ήταν περισσότερο προσεκτική, αντικειμενική και δίκαιη όταν καταλόγιζε ex cathedra, εξ ίσου ευθύνες ,για τη διατήρηση των ισορροπιών, στους ηγέτες για την μη ύπαρξη προόδου. Η γενική διαπίστωση της περί απουσίας πολιτικής βούλησης δεν αρκεί, δεν εξυπηρετεί ποσώς και χρήζει περαιτέρω τεκμηρίωσης και προσδιορισμού των περιπτώσεων και της πλευράς που παρασπονδεί. Παρατηρείται, επίσης, η εκκωφαντική παράλειψη σχολιασμού της ευθύνης του δημιουργού των προβλημάτων που ταλανίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον λαό της επί 53 έτη, αυτής του εισβολέα, της κατοχικής Τουρκίας. Καθόσον μάλιστα είναι ηλίου φαεινότερο ότι, ακόμα και σε επουσιώδη θέματα και παραμέτρους, όπως τα περιβόητα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λόγο έχει η Άγκυρα και ο τουρκικός κατοχικός στρατός · οι οποίοι καθορίζουν τη γραμμή που θα πρέπει να ακολουθεί ο εκάστοτε εγκάθετος τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Τουρκίας πότε εφαρμόζοντας παρελκυστική τακτική και πότε προβάλλοντας απαιτήσεις για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, που αν γίνουν αποδεκτές θα αποβούν σε βάρος του νόμιμου κράτους , της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τις μεθόδους αυτές μπλοκάρουν οποιαδήποτε εν δυνάμει πρόοδο γιατί απλούστατα αποφεύγουν την επιστροφή στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Με τις δηλώσεις της η Ολγκίν κατηγορεί γενικά ότι δεν υπάρχει πολιτικό θάρρος και ετοιμότητα για συμβιβασμό που θα οδηγήσει σε λύση, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι πλήττεται η αξιοπιστία της όταν είναι τοις πάσι γνωστόν ότι είναι χάρη στις σύντονες και άοκνες προσπάθειες και διαβουλεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γ. Γ. ΟΗΕ και τον διεθνή παράγοντα που αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον και η πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εξέλιξη που έφερε την Μ. Α. Ολγκίν στη θέση της προσωπικής Απεσταλμένης. Η οποία θα πρέπει να έχει αντιληφθεί από τις επαφές της στην Άγκυρα με Τούρκους αξιωματούχους και ιδιαίτερα με τον Χακάν Φιντάν, Υπουργό Εξωτερικών, ότι είναι η Τουρκία που βρίσκεται εν αδίκω, είναι η Άγκυρα που κρατά το κλειδί για τη λύση του προβλήματος που η ίδια προκάλεσε με την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Τα συμφέροντα κάποιων ξένων Κέντρων , οι άστοχες ή/και εθελούσιες ενέργειες κάποιων παραγόντων διευκολύνουν την Άγκυρα να παραμείνει εκτός των συνομιλιών ψευδεπίγραφα ως εγγυήτρια δύναμη μιάς χώρας που δεν αναγνωρίζει και θεωρεί εκλιπούσα.

Είναι ίσως καιρός να επανεξεταστεί ο ρόλος της Απεσταλμένης έναντι της Τουρκίας και η δυνατότητα της να επηρεάσει την πορεία των εξελίξεων, ιδίως σε σχέση με τις πραγματικές επιδιώξεις της Άγκυρας στην Κύπρο· ήτοι, στο στάδιο αυτό, η επίτευξη αναγνώρισης από την Ελληνοκυπριακή πλευρά των αποτελεσμάτων της τουρκικής εισβολής.

*Πρέσβης ε.τ.