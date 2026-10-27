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Μια ακόμα συνέντευξη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναδεικνύει την υποκρισία της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε ένα διαρκές πρόβλημα κατοχής. Έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Αλήθεια. Επανέλαβε πάνω από πέντε φορές ότι η ευθύνη, οι αποφάσεις και η προοπτική ανήκουν στους Κυπρίους.

«Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τις δύο πλευρές».

«Η τελική απόφαση εξαρτάται από τις δύο πλευρές».

«Η προοπτική μιας λύσης του Κυπριακού εξαρτάται από τους ίδιους τους Κυπρίους».

«Η απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία εναπόκειται στους ηγέτες και, πάνω απ΄ όλα στους ίδιους τους Κυπρίους».

Το είπε με κάθε τρόπο και σε κάθε απάντηση που έδωσε. Μπορεί επηρεασμένη από τον εμφύλιο της Κολομβίας. Όπου από τη μια πλευρά ήταν οι αντάρτες που έλεγχαν το 30% – 40% της χώρας και από την άλλη οι κυβερνητικές δυνάμεις. Μια διαμάχη που κράτησε 60 χρόνια με χιλιάδες νεκρούς. Μπορεί επηρεασμένη από άλλες θεωρίες «conflict resolution» από τις οποίες μπουχτίσαμε μισό αιώνα τώρα. Θεωρίες και αμπελοφιλοσοφίες!

Διότι στην κυπριακή διαμάχη δεν μπορεί κανένας μεσολαβητής να έχει αποτέλεσμα βάζοντας στο συρτάρι το βασικότερο στοιχείο της εξίσωσης και να προσπαθεί να αποδώσει το αποτέλεσμα «στους ίδιους τους Κυπρίους». Μόνο σε μια ερώτηση αναφέρθηκε η λέξη Τουρκία κατά τη συνέντευξη. Ρωτήθηκε ποια συμβολή επιδιώκει από την Άγκυρα για την επανέναρξη των συνομιλιών. Και η απάντηση αφαίρεσε ξανά την Τουρκία από την εξίσωση. Είπε ότι έχει επαφή με τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και φρόντισε να επαναλάβει: «Ωστόσο, η τελική απόφαση εναπόκειται στους Κύπριους ηγέτες και στους ίδιους τους Κυπρίους».

Πώς είναι δυνατό να βοηθήσει η Ολγκίν ή όποιος άλλος μεσολαβητής στην προώθηση μιας διευθέτησης όταν διαγράφουν ή όταν δεν θέλουν να αντιληφθούν την ουσία του προβλήματος. Συζητούν λες και υπάρχουν στο τραπέζι οι εσωτερικές διαφορές δυο κοινοτήτων. Ίσως και ότι το πρόβλημα είναι θρησκευτικό. Είναι μια εσωτερική διένεξη ενός κράτους, που προκλήθηκε επειδή ας πούμε χώρισαν τους πολίτες οι δυο οπλαρχηγοί της φυλής, που κήρυξαν την επανάσταση. Ο ένας χριστιανός, ο άλλος μουσουλμάνος, τους ακολούθησαν οι ομόθρησκοί τους κι έστησαν τα τσιφλίκια τους οι μεν απέναντι στους δε, και τώρα η Ολγκίν προσπαθεί να τους βοηθήσει να παραδώσουν τα όπλα και να ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Καλά, δεν ακούει για παράδειγμα ότι ακόμα και για να ανοίξει ο δρόμος μεταξύ Αθηένου – Αγλαντζιάς και να συμφωνηθεί το ΜΟΕ των οδοφραγμάτων που τόσο επιθυμεί, της λένε πως δεν το επιτρέπει ο στρατός; Ποιος στρατός; Ο τουρκικός στρατός. Ο κατοχικός στρατός. Έχουν και οι άλλες εγγυήτριες στρατό κατοχής και ελέγχουν τη γραμμή αντιπαράταξης και να αποφασίζουν ποια οδοφράγματα θα ανοίξουν;

Ή σχεδιάζουν και οι άλλες εγγυήτριες να εγκαταστήσουν υποθαλάσσιο αγωγό από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κερύνεια για να φέρνουν (και να παίρνουν κυρίως) φυσικό αέριο; Χτες, βγήκε νέα τουρκική NAVTEX για υποθαλάσσιες έρευνες από τέσσερα τουρκικά πλοία στα ανοιχτά της Κύπρου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον αγωγό. Ή έχουν και οι άλλες εγγυήτριες χώρες βάσεις πολεμικών μη επανδρωμένων πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο;

Πέρα λοιπόν από τις αμπελοφιλοσοφίες, ας μας εξηγήσει η κ. Ολγκίν πώς εξαρτάται από τους ίδιους τους Κυπρίους προοπτική μιας λύσης του Κυπριακού; Υπάρχει τρόπος να αποφασίσουν οι Κύπριοι τη λύση ή, έστω, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς την έγκριση της Άγκυρας; Δεν φτάνει που παρά τον ρόλο τους καταπίνουν 40.000 στρατό κατοχής και όσα κάνει η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου, μας κοροϊδεύουν κι από πάνω!