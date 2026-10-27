Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, «παίζει τα ρέστα του». Και αυτό δεν αφορά μόνο την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για το ίδιο το πολιτικό του μέλλον. Οι δηλώσεις του που προηγήθηκαν της υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ, τα κιβώτια με τις υπογραφές, ακόμη και ο τρόπος που επέλεξε να υποβάλλει την υποψηφιότητα του με τη συνοδεία αρκετών υποστηρικτών του δείχνουν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο Αβέρωφ παίζει «all in» γνωρίζοντας πως αυτή είναι το τελευταίο του χαρτί.

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ φαίνεται να ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από άλλους πολιτικούς. Είτε θα είναι ο πρωταγωνιστής, είτε θα αποσυρθεί στην Αργάκα. Εξάλλου, γι’ αυτό και πάει τα ρέστα του. Ουσιαστικά, είτε θα ρεφάρει το 2028, είτε θα χρεωκοπήσει πολιτικά, επιλέγοντας βασικά να πέσει μαχόμενος, παρά να παραμείνει πολιτικά ενεργός στο παρασκήνιο…

Ζακ.