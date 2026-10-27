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Ένα μικρό χωριό της Σικελίας έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό για τη μοναδική εικόνα που παρουσιάζει από ψηλά, καθώς η διάταξη των δρόμων και των κτισμάτων του θυμίζει έναν τεράστιο άνθρωπο ξαπλωμένο με ανοιχτά χέρια και πόδια.

Πρόκειται για το Τσεντουρίπε (Centuripe), στην επαρχία Έννα της Ιταλίας, το οποίο αριθμεί περίπου 4.950 κατοίκους. Τα σπίτια και οι δρόμοι του είναι χτισμένα πάνω σε πέντε λοφοσειρές, σχηματίζοντας από αέρος μια εικόνα που θυμίζει ανθρώπινη φιγούρα, με κεφάλι, κορμό, χέρια και πόδια.

Η σημερινή μορφή του χωριού διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες. Μετά τις καταστροφές που υπέστη κατά τον Μεσαίωνα, η περιοχή γνώρισε μια περίοδο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης, κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, με πρωτοβουλίες της οικογένειας Μονκάδα.

🔵Si chiama #Centuripe ed è un borgo siciliano che conta 4.950 abitanti. Visto dall’alto restituisce delle immagini incredibili: sembra un essere umano disteso sulla schiena sulle colline dell’Ennese, con braccia e gambe divaricate. pic.twitter.com/VwE21vpAnM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 26, 2026

Οι νέες εκκλησίες, οι κατοικίες και τα δημόσια κτήρια κατασκευάστηκαν ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία των λόφων. Έτσι προέκυψε η χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη των δρόμων και των κτισμάτων, η οποία σήμερα δημιουργεί από ψηλά την εικόνα του «ξαπλωμένου γίγαντα».

protothema.gr