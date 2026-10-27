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Προσωρινή δικαστική προστασία από αμερικανικούς περιορισμούς που επηρεάζουν τις συνεργασίες της με εταιρείες lobbying εξασφάλισε η Alibaba τη Δευτέρα. Η απόφαση επιτρέπει στον κινεζικό όμιλο να διατηρεί συνεργάτες στην Ουάσιγκτον που εκπροσωπούν παράλληλα αναδόχους του Πενταγώνου, χωρίς όμως να τον διαγράφει από τη μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το Reuters, ομοσπονδιακός δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της Alibaba για προσωρινή διαταγή. Με αυτήν απαγορεύεται στην αμερικανική κυβέρνηση να αποκλείει επιχειρήσεις από συμβάσεις του Πενταγώνου επειδή οι ίδιες, οι μητρικές ή οι θυγατρικές τους συνεργάζονται με εταιρείες άσκησης πίεσης που εκπροσωπούν και την Alibaba.

Η απόφαση αίρει ένα πιθανό εμπόδιο στην προσπάθεια του ομίλου να αμφισβητήσει τον χαρακτηρισμό του ως εταιρείας που συνδέεται με τον κινεζικό στρατό. Η κύρια δικαστική διαμάχη για τη διαγραφή του από τον κατάλογο παραμένει ανοιχτή.

Η προσφυγή και η απομάκρυνση λομπιστών

Η Alibaba προσέφυγε κατά της αμερικανικής κυβέρνησης τον Ιούνιο, μετά την ένταξή της στον κατάλογο εταιρειών που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συνδράμουν τον κινεζικό στρατό. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Baidu, η BYD και άλλοι μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι τεχνολογίας και μεταποίησης.

Πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο όμιλος είχε απομακρύνει δεκάδες λομπίστες στην Ουάσιγκτον μετά την απόφαση του Πενταγώνου.

Με την προσωρινή διαταγή, η Alibaba μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες lobbying ακόμη και όταν αυτές εκπροσωπούν πελάτες που διεκδικούν ή εκτελούν συμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι περιορισμοί και οι αλλαγές από το 2027

Η ένταξη στον συγκεκριμένο κατάλογο δεν συνεπάγεται επίσημες κυρώσεις, αλλά περιορίζει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με το Πεντάγωνο.

Από το 2027 προβλέπεται να απαγορευτεί και η προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων της λίστας μέσω τρίτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρυθμίσεις προκαλούν ανησυχία και σε άλλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, τόσο για τις συνεργασίες τους στον χώρο του lobbying όσο και για τον κίνδυνο αποκλεισμού κινεζικών προϊόντων από τις εφοδιαστικές αλυσίδες των αμερικανικών αμυντικών αναδόχων.

Η Alibaba αρνείται δεσμούς με τον κινεζικό στρατό

Η Alibaba αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον κινεζικό στρατό. Υποστηρίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρηματικές τεχνολογικές εφαρμογές, χωρίς να προορίζονται για αμυντικούς σκοπούς ή δραστηριότητες πληροφοριών.

«Οι σχετικοί χαρακτηρισμοί δεν έχουν κανένα πραγματικό ή νομικό έρεισμα», ανέφερε στην αγωγή που κατέθεσε τον Ιούνιο, ζητώντας την αφαίρεσή της από τον κατάλογο.

Δικαστικές κινήσεις από BYD, DJI και WuXi AppTec

Η Alibaba συγκαταλέγεται στις κινεζικές επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της ένταξής τους στη λίστα του Πενταγώνου ή των περιορισμών που συνδέονται με αυτήν.

Τον περασμένο μήνα, δύο θυγατρικές της BYD προσέφυγαν κατά του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Αμφισβητούν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει στους αναδόχους του Πενταγώνου να προσλαμβάνουν εταιρείες lobbying οι οποίες εκπροσωπούν παράλληλα επιχειρήσεις της μαύρης λίστας.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι ο νόμος παραβιάζει δικαιώματα της BYD που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, μεταξύ των οποίων η ελευθερία του λόγου.

Τον Αύγουστο, η κατασκευάστρια drones DJI άσκησε έφεση κατά της ένταξής της στον κατάλογο. Το εφετείο έκρινε ότι υπήρχε βάση στον ισχυρισμό της πως τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα δεν τεκμηρίωναν το συμπέρασμα ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της κινεζικής αμυντικής βιομηχανίας.

Διέταξε, συνεπώς, το κατώτερο δικαστήριο να επανεξετάσει την απόρριψη του αιτήματος διαγραφής της DJI, με την υπόθεση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία βιοτεχνολογίας WuXi AppTec εξασφάλισε προσωρινή δικαστική προστασία, με ομοσπονδιακό δικαστήριο να εμποδίζει την ένταξή της στη λίστα. Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση του Πενταγώνου υπαγορευόταν από πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: Reuters