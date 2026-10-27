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Για τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι ο 18 μηνών γιος της ήταν νεκρός, αλλά και για τις ενδείξεις ότι το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει, μίλησε η μητέρα του μικρού Βίνσεντ, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε ζωντανός σε νεκροτομείο στην Αριζόνα των ΗΠΑ, περίπου τέσσερις ώρες μετά τη διαπίστωση του θανάτου του.

Η Αλέξους Φιορντιλίνο, ο σύζυγός της και η πεθερά της βρίσκονταν στο νοσοκομείο Mercy Gilbert Medical Center, αποχαιρετώντας το αγοράκι, όταν παρατήρησαν κάτι που τους έκανε να πιστέψουν ότι ίσως δεν ήταν νεκρό.

«Καθώς τον κρατούσα στην αγκαλιά μου, ένιωσα αέρα να βγαίνει από μέσα του» περιέγραψε η μητέρα σε συνέντευξή της.

Οι γονείς ενημέρωσαν αμέσως έναν αστυνομικό και μέλος του ιατρικού προσωπικού ότι ο Βίνσεντ φαινόταν να εκπνέει. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η μητέρα, τους εξήγησαν ότι επρόκειτο για την «τελευταία αναπνοή πριν από τον θάνατο». «Αυτό μας επαναλάμβαναν και μας επιβεβαίωναν ξανά και ξανά» ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Οκτώ μήνες αργότερα, ο Βίνσεντ, που είναι πλέον δύο ετών, δεν μπορεί να περπατήσει, να μιλήσει, να καθίσει μόνος του ή να καταπιεί, ενώ τρέφεται μέσω ειδικού σωλήνα. Η μητέρα του υποστηρίζει ότι η κατάσταση του παιδιού θα μπορούσε να είναι διαφορετική εάν είχε συνεχιστεί η ιατρική φροντίδα κατά τις ώρες που παρέμεινε στο νεκροτομείο.



Το χρονικό: Από την πισίνα του σπιτιού στην ανακοίνωση του θανάτου

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 8ης Φεβρουαρίου, όταν η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί στο σπίτι της στο Γκίλμπερτ της Αριζόνας, για να παρακολουθήσει το Super Bowl.

Κάποια στιγμή, ο 18 μηνών Βίνσεντ ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και βρέθηκε στην πισίνα της αυλής. Όταν οι συγγενείς του τον εντόπισαν, επέπλεε μπρούμυτα στο νερό, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, δεν είναι γνωστό πόση ώρα είχε παραμείνει μέσα στην πισίνα, αν και μέλη της οικογένειας εκτίμησαν ότι ενδεχομένως είχαν περάσει 10 έως 15 λεπτά.

Οι συγγενείς άρχισαν αμέσως να του κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, μέχρι την άφιξη αστυνομικών και διασωστών.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mercy Gilbert Medical Center, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες να το επαναφέρουν.



«Έχω σφυγμό» – Η κρίσιμη στιγμή και η αντίδραση του γιατρού

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκαλούν όσα περιγράφονται στις αστυνομικές αναφορές για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από την ανακοίνωση του θανάτου.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο γιατρός Άριαν Τούσι, που είχε αναλάβει την αντιμετώπιση του περιστατικού, απομακρύνθηκε για λίγο από τον χώρο όπου γίνονταν οι προσπάθειες ανάνηψης.

Εκείνη τη στιγμή, μία νοσηλεύτρια φέρεται να είπε: «Έχω σφυγμό».

Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο έσπευσε να ενημερώσει τον γιατρό, ο οποίος συνομιλούσε με τους γονείς. «Παρακαλώ, κάντε εσείς τη δουλειά σας και αφήστε εμένα να κάνω τη δική μου. Δεν πήγα άδικα στην Ιατρική Σχολή» φέρεται να απάντησε ο γιατρός, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση.

Στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο όπου το προσωπικό εξακολουθούσε να προσπαθεί να επαναφέρει το παιδί και απαρίθμησε τις ιατρικές παρεμβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί.

Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις αερίων αίματος έδειχναν επίπεδα pH τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν ήταν συμβατά με τη ζωή.

Ακολούθησε ένας τελευταίος έλεγχος σφυγμού. «Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να ανακοινώσω την ώρα θανάτου», φέρεται να είπε.

Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν εξέφρασε αντίρρηση και ο γιατρός ανακοίνωσε τον θάνατο του παιδιού, ζητώντας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικός άκουσε ήχους που έμοιαζαν με απότομες αναπνευστικές προσπάθειες. Όταν ρώτησε μία νοσηλεύτρια, εκείνη του εξήγησε ότι επρόκειτο για αγωνική αναπνοή.



Τέσσερις ώρες στο νεκροτομείο

Ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου μεταξύ 19:18 και 19:23.

Περίπου στις 23:30, υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Μαρικόπα έφτασε για να παραλάβει τη σορό του παιδιού. Τότε διαπίστωσε ότι το αγοράκι ήταν ακόμη ζωντανό.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Νοσοκομείο Παίδων του Φοίνιξ, όπου ανέλαβαν τη φροντίδα του εξειδικευμένοι γιατροί.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζον Μπρούερ, υποστηρίζει ότι οι περίπου τέσσερις ώρες κατά τις οποίες το παιδί παρέμεινε χωρίς ιατρική φροντίδα ενδέχεται να επιδείνωσαν σημαντικά την κατάστασή του.

Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να καταθέσει αγωγή, υποστηρίζοντας πως οι συνέπειες στην υγεία του Βίνσεντ θα μπορούσαν να είναι πολύ λιγότερο σοβαρές εάν είχε συνεχιστεί η περίθαλψή του.

Η αστυνομία του Γκίλμπερτ διαβίβασε την υπόθεση στη Γενική Εισαγγελία της Αριζόνας για περαιτέρω εξέταση. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία της κομητείας Μαρικόπα ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι οι γονείς του παιδιού δεν θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για το περιστατικό στην πισίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο σπίτι υπήρχαν πολλαπλά μέτρα προστασίας για τα παιδιά, ενώ αρκετοί ενήλικες βρίσκονταν εκεί, θεωρώντας ο καθένας ότι κάποιος άλλος είχε την επίβλεψη του μικρού.



«Δεν είναι πια το ίδιο μωρό»

Για την Αλέξους Φιορντιλίνο, η μεγαλύτερη δοκιμασία είναι πλέον η καθημερινότητα με τον γιο της, ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένεια, θα χρειάζεται διαρκή φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Μπορεί να καταλάβει το όνομά του, αλλά σχεδόν μέχρι εκεί. Δεν είναι πια το ίδιο μωρό», ανέφερε. Πριν από το ατύχημα, όπως θυμάται, ο Βίνσεντ ήταν ένα ιδιαίτερα ζωηρό παιδί, που λάτρευε να σκαρφαλώνει στα έπιπλα και να χαιρετά τους ανθρώπους γύρω του.

«Έλεγε “γεια” παντού. Και μόλις είχε μάθει να λέει “αντίο”, λίγο πριν συμβούν όλα αυτά. Πρόλαβα να τον ακούσω να το λέει μόνο μία φορά», είπε η μητέρα του.

protothema.gr