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Οδηγίες προς τους πολίτες για την προστασία τους σε περίπτωση ενδεχόμενου πυρηνικού πλήγματος από τις ΗΠΑ μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω έντονης ανησυχίας στην περιοχή.

Οι σχετικές ενημερώσεις έρχονται στον απόηχο σεναρίων και αναλύσεων που εξετάζουν το κατά πόσον οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταφύγουν στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου εναντίον της στρατηγικής τοποθεσίας «Pickaxe Mountain». Πρόκειται για μια βαριά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση, η οποία εκτιμάται ότι φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Iranian media outlets have reportedly issued civil defense guidance to citizens regarding protective protocols in the event of nuclear escalation. The coverage follows international speculation that deep-penetration tactical munitions could be considered against deeply buried… pic.twitter.com/3wmPV10Zuz October 27, 2026

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα συμβατικά όπλα διάτρησης ενδέχεται να μην επαρκούν για την καταστροφή εγκαταστάσεων που βρίσκονται σκαμμένες σε τόσο μεγάλο βάθος κάτω από συμπαγή πετρώματα. Η επιχειρησιακή αυτή δυσκολία πυροδότησε δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν θα εξεταζόταν ένα πυρηνικό χτύπημα για την εξουδετέρωσή τους.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη ή επίσημη ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει απόφαση για τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράn, ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, όποτε ρωτήθηκε, ήταν κατηγορηματικά αρνητικός.

protothema.gr