Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σχεδόν €17 εκατ. θα δαπανήσει το κράτος την επόμενη χρονιά για διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών ενώ παράλληλα θα εισπράξει από ενοίκια περίπου €8,8 εκατ.

Ανάμεσα στα έξοδα περιλαμβάνονται και €1.642.000 για αποχετευτικά τέλη τα οποία καταβάλλουν οι φορολογούμενοι για την χρήση του αποχετευτικού από τους διαμένοντες σε τουρκοκυπριακά υποστατικά.

Πιο αναλυτικά, στον προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2027 καταγράφεται, ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το έτος 2027 προβλέπει συνολικά έσοδα, €16.017.800, εκ των οποίων ποσό €7.250.000 προέρχεται ως κυβερνητική χορηγία.

Από το ποσόν της κρατικής χορηγίας, ποσό €6.500.000 θα κατατεθεί στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενώ ποσό €750.000 θα καταβληθεί (κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 11/3/2026) στο πλαίσιο της πολιτικής που διέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πλήττονται από θεομηνίες. Στην προκειμένη περίπτωση οι αποζημιώσεις αφορούν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Επαρχία Λεμεσού στις 23/7/2025. Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είχαν πληγεί τουρκοκυπριακά υποστατικά στην κοινότητα Μαλιάς.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβλέπεται να εισπράξει από ενοίκια μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών ποσόν €8.767.800.

Όπως ανέφερε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών κ. Ανθή Λακκοτρύπη, τα έξοδα του Ταμείου για το 2027 ανέρχονται στα €16.829.939.

Όπως είπε, το 2027 ο προϋπολογισμός του Ταμείου προβλέπεται να έχει έσοδα ύψους €812.139 και το ποσόν αυτό είναι μειωμένο κατά €1.401.477. σε σχέση με το αντίστοιχο έλλειμμα για το έτος 2026. Το έλλειμμα αφορά δαπάνες υλοποίησης δύο έργων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, και συγκεκριμένα της ανάπτυξης του Νέου Μηχανογραφικό Συστήματος Τ/κ Περιουσιών, καθώς και του έργου των Οπτικών Ελέγχων.

Σημειώνεται, πως οι οπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από πολιτικούς μηχανικούς προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα τουρκοκυπριακά ακίνητα (και κυρίως τα οικιστικά) παρουσιάζουν στατικά προβλήματα σε βαθμό που κρίνονται επικίνδυνα.

Το έλλειμμα καλύπτεται από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2025 ανερχόταν στο ποσό των €5.842.820. Επιπλέον, για το 2026 αναμένεται να προκόψει πρόσθετο πλεόνασμα. Το πλεόνασμα μέχρι τις 31/12/2025 ήταν μεγάλο όχι επειδή αυξήθηκαν τα έσοδα αλλά επειδή δεν υλοποιήθηκαν όλα τα έργα που είχαν προγραμματιστεί.

Ως προς την κατανομή των δαπανών, ποσό 4.278.129 θα διατεθεί στο ωρομίσθιο προσωπικό για την εκτέλεση έργων συντήρησης ενώ για την αντιμισθία του προσωπικού της Υπηρεσίας Διαχείρισης θα δαπανηθούν 3.215.000. Για τέλη αποχετεύσεων θα διατεθεί €1.570.000 και για σύνδεση υποστατικών με αποχετευτικά συστήματα θα διατεθούν άλλες €72.000.

Για συντήρηση και επιδιόρθωση κατοικιών στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες θα διατεθούν €4 εκατ. ενώ άλλες €159.000 θα πληρωθούν για δευτερεύοντα οικοδομικά έργα. Εξάλλου θα καταβληθεί άλλο €1.107.000 για συντήρηση διατηρητέων κτηρίων καθώς και υποστατικών επαγγελματικής στέγης.

Για συντήρηση/καθαριότητα αρχαίων μνημείων θα δοθούν €297.350 και για καθαριότητα ανοικτών χώρων θα πληρωθούν €150.500.

Για αγορά υπηρεσιών θα διατεθούν €611.000 και για αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων θα δαπανηθούν €360.000.

Τόσον ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νίκος Κέττηρος όσον και οι βουλευτές Ζαχαρίας Κουλίας και Αδάμος Ασπρής τόνισαν την ανάγκη περαιτέρω νοικοκυρέματος στη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών περιουσιών.