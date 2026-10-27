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Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τη βουτιά της HSBC μετά την ανακοίνωση εσόδων χαμηλότερων των προσδοκιών να παρασύρει τον τραπεζικό κλάδο. Την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενισχύουν οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη Γαλλία και οι ανησυχίες για τις οικονομικές τους επιπτώσεις.

Η μετοχή της HSBC υποχωρεί κατά 6,9%, καθώς τα έσοδα της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις. Στην υστέρηση συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στη διαχείριση περιουσίας. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες 1,3%.

Ο STOXX 600 χάνει 0,34%, στις 638,51 μονάδες, μετά την άνοδο σχεδόν 0,8% που σημείωσε στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Μεγαλύτερες απώλειες στο Λονδίνο

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, τις εντονότερες πιέσεις δέχεται το χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τον FTSE να υποχωρεί κατά 1,09%, στις 10.651,49 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX χάνει 0,21%, στις 25.358,24 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC σημειώνει πτώση 0,44%, στις 7.813,09 μονάδες.

Αρνητική είναι η εικόνα και στις αγορές της περιφέρειας. Ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,47%, στις 48.953,50 μονάδες, και ο ισπανικός IBEX κατά 0,38%, στις 18.961,35 μονάδες.

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία επιβαρύνουν το κλίμα

Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Οι φοιτητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, παρά τις κυβερνητικές παραχωρήσεις σε θέματα εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ομάδων ακτιβιστών διευρύνει το κίνημα διαμαρτυρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για παράταση της έντασης και πρόσθετη επιβάρυνση της οικονομίας.

Οι γαλλικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες άνω του 2% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διαδηλώσεις επηρέασαν την επενδυτική εμπιστοσύνη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Κόντρα στην πτώση η Novartis

Θετικά ξεχωρίζει η Novartis, με άνοδο 3,1%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα βασικά λειτουργικά κέρδη του συνόλου του έτους.

Η βελτίωση των εκτιμήσεων στηρίζει τη μετοχή της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από πιέσεις στις τράπεζες και αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Γαλλία.