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Χρονική «ανάσα» αλλά όχι διέξοδο από την κρίση δίδει στο Παρίσι η κίνηση της Moody’s με το να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Γαλλίας, στη βαθμίδα Αα3 με αρνητική προοπτική. Δεν αίρει τις πιέσεις στις αγορές, δεν απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μελλοντικής υποβάθμισης. Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, αποτρέπει την πρόσθετη πίεση που θα προκαλούσε μια υποβάθμιση, την ώρα που η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη δημοσιονομική ασφυξία, την πολιτική αστάθεια και την κοινωνική δυσαρέσκεια. Το μήνυμα είναι διπλό: η Γαλλία εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρούς θεσμούς και διαφοροποιημένη οικονομία, αλλά η πορεία των δημόσιων οικονομικών της προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί ότι η βραδύτερη ανάπτυξη και το υψηλότερο έλλειμμα έχουν οδηγήσει το χρέος της Γαλλίας σε κάπως υψηλότερα επίπεδα απ΄ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Στην πράξη, ο οίκος δίνει στο Παρίσι ένα περιορισμένο περιθώριο για να αποδείξει ότι μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο. Το αν θα αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία θα κριθεί όχι από τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, αλλά από την ικανότητά της να περάσει τον προϋπολογισμό, να συγκρατήσει τις κοινωνικές αντιδράσεις και να πείσει τις αγορές ότι υπάρχει αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία.

Βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αξιολόγησης είναι η έγκριση προϋπολογισμού που θα περιορίζει το έλλειμμα. Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, ο οίκος θεωρεί πιθανή την έγκρισή του, ακόμη και μέσω διαταγμάτων. Η γαλλική κρίση δεν περιορίζεται πλέον στους αριθμούς του προϋπολογισμού. Είναι ταυτόχρονα δημοσιονομική, πολιτική και κοινωνική, με κάθε μέτωπο να επιδεινώνει τα υπόλοιπα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος, υψηλότερα από τον κυβερνητικό στόχο του 5%, ενώ το δημόσιο χρέος πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody’s, θα ξεπεράσει αυτό το επίπεδο το 2027. Την ίδια στιγμή, η ασθενική ανάπτυξη περιορίζει τα περιθώρια αύξησης των εσόδων, ενώ η άνοδος των επιτοκίων διογκώνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου έχει αυξηθεί κατά περίπου 150 μονάδες βάσης από τις αρχές του 2026, ενώ περισσότερο από το ήμισυ της ανόδου αποδίδεται στη διεύρυνση της διαφοράς απόδοσης έναντι των γερμανικών. Η αύξηση του κόστους δανεισμού απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω την εξυπηρέτηση του χρέους. Ωστόσο, η μέση σταθμισμένη διάρκεια του γαλλικού δημόσιου χρέους, περίπου 8,5 έτη, περιορίζει την ταχύτητα με την οποία οι υψηλότερες αποδόσεις μεταφέρονται στο συνολικό κόστος χρηματοδότησης. Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,4% για τη γαλλική οικονομία φέτος, έναντι 1,1% για την Ευρωζώνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε απότομα τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η οικονομία δυσκολεύεται να ανακτήσει δυναμική ακριβώς τη στιγμή που απαιτείται μια επίμονη δημοσιονομική προσαρμογή. Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τη στήριξη που απαιτείται για την έγκριση των μέτρων. Στο κοινωνικό μέτωπο, οι κινητοποιήσεις και οι ταραχές αποτυπώνουν την ένταση της δυσαρέσκειας. Η απόρριψη από την Εθνοσυνέλευση του σκέλους των εσόδων του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης δείχνει πόσο δύσκολη είναι η εξασφάλιση πλειοψηφιών. Την επόμενη εβδομάδα, οι βουλευτές επιστρέφουν στη συζήτηση για τον κύριο κρατικό προϋπολογισμό, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε ψηφοφορία μπορεί να εξελιχθεί σε δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης.

Η Moody’s θεωρεί ότι τελικά θα εγκριθεί ένας προϋπολογισμός που θα περιορίζει το έλλειμμα, ακόμη και με τη χρήση διατάγματος. Όμως, η δυνατότητα προσφυγής σε συνταγματικά εργαλεία δεν εξαλείφει την πολιτική και κοινωνική αντίδραση ούτε εγγυάται ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν χωρίς νέες αναταράξεις. Παράλληλα, οι νέες κινητοποιήσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Εάν η κοινωνική ένταση κλιμακωθεί, θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια της κυβέρνησης να προωθήσει περικοπές και φορολογικές παρεμβάσεις. Εάν, αντίθετα, το Παρίσι καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό, θα έχει κάνει, σύμφωνα με τον οίκο, ένα πρώτο βήμα για να αποδείξει ότι η πολιτική παράλυση δεν έχει καταστήσει αδύνατη τη δημοσιονομική διαχείριση.

Το άνοιγμα της Δευτέρας και το μήνυμα των αγορών

Το επόμενο σήμα θα έρθει από την αγορά ομολόγων. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών δεκαετών τίτλων έφτασε πρόσφατα έως τις 178 μονάδες βάσης, από 85 στις αρχές Σεπτεμβρίου, επίπεδα που παραπέμπουν στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ακριβότερο δανεισμό για το γαλλικό Δημόσιο και αυξανόμενη επιβάρυνση για έναν ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό. Οι επενδυτές δεν αξιολογούν μόνο το ύψος του χρέους, αλλά και την ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να λάβει αποφάσεις. Η απουσία σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό αφήνουν την αγορά ευάλωτη σε νέες απότομες μεταβολές. Σήμερα επομένως, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο πώς θα ανοίξουν οι αγορές μετά την «απραξία» της Moody’s και εάν η αποφυγή της υποβάθμισης θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση ή θα επισκιαστεί από τις δημοσιονομικές και πολιτικές αβεβαιότητες.



Πηγή: insider.gr