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Mη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την υπόθεση απόπειρας φόνου στη Μονή Αγίου Νεοφύτου, απάντησε σήμερα στο Κακουργιοδικείο ο 51χρονος κατηγορούμενος μοναχός.

Κατόπιν τούτου, το Κακουργιοδικείο Πάφου διέταξε τη συνέχιση της κράτησης του κατηγορούμενου μοναχού ενόψει της συνέχισης της δικαστικής διαδικασίας στις 16 Φεβρουαρίου 2027.

Ο 51χρονος μοναχός κατηγορείται για απόπειρα φόνου που διεπράχθη εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου, στις 7 Αυγούστου, σε βάρος του 53χρονου υπαλλήλου της Μονής. Βαρύνεται επίσης με κατηγορίες για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία.

Θυμίζουμε ότι ο κατηγορούμενος τραυμάτισε, πέραν του 53χρονου συντηρητή της Μονής, και ένα δεύτερο μοναχό ελαφρύτερα στο χέρι, όταν και αυτός προσπάθησε να παρέμβει για να αποτρέψει επίθεση από πλευράς του κατηγορούμενου κατά του Ηγουμένου της Μονής.

Το πολύ σοβαρό επεισόδιο έγινε όταν ο Ηγούμενος της Μονής Αγίου Νεοφύτου ζήτησε από τον 51χρονο μοναχό να εγκαταλείψει τον χώρο διαμονής του στο μοναστήριο, επειδή κρίθηκε ότι δεν ακολουθούσε τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι μοναχοί που διαμένουν στη Μονή.

Ο 53χρονος εξαγριώθηκε μετά το γεγονός αυτό και προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι κατά του Ηγουμένου. Τόσο ο 53χρονος πολίτης υπάλληλος της Μονής, όσο και δόκιμος μοναχός που συνόδευαν τον Ηγούμενο επενέβησαν για να αποτρέψουν την επίθεση, με αποτέλεσμα να δεχθούν χτυπήματα με το μαχαίρι από τον κατηγορούμενο σήμερα μοναχό.