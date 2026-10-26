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Οι Σίμος Γαλαταριώτης και Αντώνης Ιωάννου στη 2η θέση της Γενικής Κατάταξης

Δυναμική ήταν για ακόμη μια φορά η παρουσία της Petrolina Racing Team στο Cyprus Rally 2026, με τέσσερα πληρώματα να συμμετέχουν στον αγώνα και να δοκιμάζονται στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη της Πετρολίνα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στο Cyprus Rally.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των Σίμου Γαλαταριώτη και Αντώνη Ιωάννου, οι οποίοι κατέκτησαν τη 2η θέση στη Γενική Κατάταξη, ανεβάζοντας την Petrolina Racing Team στο βάθρο των νικητών, με διαφορά μόλις 4,63 δευτερολέπτων από την κορυφή, έπειτα από μια συναρπαστική μάχη μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή.

Εξίσου σημαντική ήταν η επίδοση των Παναγιώτη Γιάγκου και Άριστου Νικολάου, οι οποίοι κατέλαβαν την 4η θέση στη Γενική Κατάταξη, ενισχύοντας την παρουσία της Petrolina Racing Team στις κορυφαίες θέσεις του αγώνα. Αξιόλογη εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης οι Γιάγκος Γιάγκου και Πάνος Εγγλέζος, καταλαμβάνοντας την 8η θέση, ενώ την τετραπλή συμμετοχή της ομάδας ολοκλήρωσαν οι Κώστας Λαός και Μιχάλης Στυλιανού, τερματίζοντας στην 11η θέση.

Η Πετρολίνα συγχαίρει όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα και ιδιαίτερα της Petrolina Racing Team για την προσπάθεια, την αγωνιστικότητα και τις επιδόσεις τους. Εύχεται σε όλους ακόμη περισσότερες επιτυχίες και διακρίσεις στις επόμενες αγωνιστικές τους προκλήσεις.

Φωτογραφία: S&M PICS