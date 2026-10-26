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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (26.10), στο κέντρο της Λάρνακας, όταν πολίτες επενέβησαν και ακινητοποίησαν άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής από κατάστημα με αντίκες και επίθεσης εναντίον του ιδιοκτήτη του.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, πολίτες κατάφεραν να περιορίσουν τον ύποπτο, κρατώντας τον στο σημείο μέχρι την άφιξη μελών της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ως τουρίστας και φέρεται να έκλεψε αντικείμενο από κατάστημα με αντίκες στο κέντρο της πόλης, ενώ διερευνάται και καταγγελία για επίθεση εναντίον του καταστηματάρχη.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη (27.10), ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του προς διευκόλυνση των αστυνομικών εξετάσεων.

Δείτε το βίντεο