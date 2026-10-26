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Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο καταγράφεται σε μέρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ύψωνα αλλά και του Δημοτικού Διαμερίσματος Γερμασόγειας επηρεάζοντας δεκάδες οδούς. Συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού βρίσκονται επί τόπου για αποκατάσταση της βλάβης, με την επαναφορά της υδροδότησης να αναμένεται μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στον Ύψωνα, από τη βλάβη επηρεάζονται οι πιο κάτω οδοί:

– ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

– ΚΟΡΥΤΣΑΣ

– ΛΑΜΙΑΣ

– ΚΡΟΝΟΥ

– ΛΕΥΚΑΔΟΣ

– ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

– ΒΙΕΝΝΗΣ

– ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

– ΕΥΡΩΠΗΣ

– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

– ΡΟΥΜΕΛΗΣ

– ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

– ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ

– ΕΣΤΙΑΣ

– ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

– ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ

– ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

– ΚΥΘΗΡΩΝ

– ΘΗΒΩΝ

– ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ

– ΤΡΟΟΔΟΥΣ

– ΤΗΝΟΥ

– ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

– ΛΥΣΗΣ

– ΝΑΞΟΥ

– ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

– ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ

– ΚΗΦΙΣΙΑΣ

– ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

– ΗΛΙΑ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ

– ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

– ΔΙΟΣ

– ΛΕΣΒΟΥ

– ΗΡΩΩΝ

– ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ

– ΗΡΑΣ

– ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

– ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

– ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Η αποκατάσταση της βλάβης και η επαναφορά της υδροδότησης, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού, υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σήμερα, 26/10/2026, γύρω στις 23:59.

Στη Γερμασόγεια, από τη βλάβη επηρεάζονται οι πιο κάτω οδοί:

ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ

ΝΕΦΕΛΗΣ

ΔΑΠΟΝΤΕ

ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

ΗΛΥΣΙΩΝ

Συνεργεία του ΕΟΑ βρίσκονται ήδη εκεί για αποκατάσταση της βλάβης.

Η αποκατάσταση της βλάβης και η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σήμερα, 26/10/2026, γύρω στις 23:59.