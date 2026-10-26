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Οι στενές σχέσεις του Βίκτορ Όρμπαν με τον πολιτικό του σύμμαχο και πρότυπο, Ντόναλντ Τραμπ, είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει σχέδιο για την προώθηση του Ούγγρου πρώην πρωθυπουργού στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει τον εθνικιστή πολιτικό στην κορυφή του ΟΗΕ, σε μια κίνηση που θα έφερνε έναν από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Αμερικανού προέδρου σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θέσεις.

New: Sources from three countries confirm that the Trump Administration has advocated Viktor Orbán for UN Secretary-General.



The US has encouraged Orbán to enter the race, even bringing him the initial idea of a joint U.S.-Russia-China candidacy.



WSJ:https://t.co/y98HWICnwd October 25, 2026

Μάλιστα, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκαλύπτει ότι -αν και εκ πρώτης όψεως η ιδέα φαίνεται παράλογη- η Ρωσία και η Κίνα τάσσονται υπέρ, με το σχέδιο να προβλέπει ότι ο Όρμπαν θα αποτελέσει τον κοινό τους υποψήφιο στην κούρσα της διαδοχής.

Γιατί ο Τραμπ προωθεί τον Όρμπαν

Ο Τραμπ και στελέχη του, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς, έχουν εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό τους για το πολιτικό μοντέλο του Όρμπαν (αντιμεταναστευτικό, κατά της «woke» κουλτούρας) ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια «μεγάλος θαυμαστής» του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Το όνομα του Όρμπαν αναφέρεται τακτικά σε συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Ο εθνικιστής πολιτικός είναι «ο ιδανικός συντηρητικός υποψήφιος, σύμφωνα με το κίνημα MAGA», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Wall Street Journal. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήξερε πώς να ασκεί την εξουσία σε ένα εχθρικό περιβάλλον και δεν θα τον εκφοβίζει ο θεσμός των Ηνωμένων Εθνών.

«Όταν ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα θέλουν το ίδιο πράγμα στον ΟΗΕ, συνήθως το πετυχαίνουν»

Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες, του νυν κατόχου της θέσης, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου αγωνίζονται αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουν σε έναν υποψήφιο.

Τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει, μέχρι το τέλος του έτους, να προτείνουν έναν υποψήφιο που πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 9 ψήφους υπέρ και καμία ψήφο διαφωνίας από κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη (Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να υποστηρίζουν τον Βίκτορ Όρμπαν ως τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και -σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ- ο Ούγγρος πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να λάβει «8 άνετες ψήφους» στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον Βίκτορ Όρμπαν, με 10 ψήφους να θεωρούνται «εφικτές» από τα 15 μέλη του Συμβουλίου.

"Le candidat conservateur idéal": le Wall Street journal affirme que les États-Unis poussent Viktor Orban à se présenter au poste de secrétaire général de l'ONUhttps://t.co/QlPfQIqlqR pic.twitter.com/wePkQjGTWV — BFM (@BFMTV) October 26, 2026

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών του Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι υποστηρικτικές, βάσει προηγούμενων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον – ο Όρμπαν λειτουργεί ως «γέφυρα» της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Μόσχα και το Πεκίνο, αλλά και ως μοχλός πίεσης εντός της ΕΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με αξιωματούχους, όταν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα θέλουν το ίδιο πράγμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνήθως το πετυχαίνουν.

Το σκέφτεται ο Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026 από τον Πέτερ Μάγιαρ. Ωστόσο, η εμπειρία του και οι στενές του σχέσεις με το Πεκίνο και τη Μόσχα τον καθιστούν μια ιδιαίτερη διπλωματική επιλογή για την Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος εμφανίζεται δεκτικός αλλά ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο σχέδιο του Τραμπ, καθώς δεν επιθυμεί να θέσει επίσημα υποψηφιότητα αν δεν είναι απόλυτα βέβαιος για τη νίκη του.

Στην περίπτωση της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γαλλία και η Βρετανία θα μπορούσαν να θέσουν βέτο, μπλοκάροντας τη διαδικασία.

Στην τελευταία ενδεικτική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ την Παρασκευή, κανένας από τους 7 υποψηφίους για τη θέση του ΓΓ δεν κατάφερε να αποφύγει την αρνητική ψήφο από μία από τις πέντε μεγάλες δυνάμεις με δικαίωμα βέτο.

Γυναίκες τα φαβορί

Ακολουθώντας μια γεωγραφική παράδοση που δεν τηρείται πάντα, η Λατινική Αμερική διεκδικεί αυτή τη φορά τη θέση. Πολλές χώρες πιέζουν επίσης για να αναλάβει για πρώτη φορά μια γυναίκα την ηγεσία του ΟΗΕ.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, 70 ετών, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD), αναδείχθηκε πρώτη στην ψηφοφορία.

Ακολουθεί η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ, 53 ετών, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γουιάνας, και ο νυν επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι, 65 ετών.

Ωστόσο, ένας νέος υποψήφιος (όπως ο Όρμπαν) μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

iefimerida.gr