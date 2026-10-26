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Η Anthropic δημοσιοποίησε τη Δευτέρα την αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών της στις ΗΠΑ, προχωρώντας προς μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο με στόχο άντλησης έως 100 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Reuters. Εφόσον επιτευχθεί, το ποσό θα την κατατάξει μεταξύ των μεγαλύτερων δημόσιων εγγραφών στην ιστορία.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει τα μοντέλα Claude προχωρεί στη διαδικασία σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για το κόστος των επενδύσεων στον κλάδο και τις υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων.

Η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια, μεταξύ των οποίων η παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης σε υποψήφιους επενδυτές. Η διαδικασία έχει μετατεθεί σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, που τοποθετούσαν την έναρξη προώθησης της προσφοράς στα μέσα Οκτωβρίου, το νωρίτερο.

Χαμηλότερες προσδοκίες για την αποτίμηση

Ορισμένοι υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές εκτιμούν πλέον την αξία της Anthropic σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, έναντι περίπου 2 τρισ. δολαρίων που αναμένονταν προηγουμένως.

Η αναθεώρηση ακολούθησε την παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε πρόσφατη επενδυτική εκδήλωση, εν μέσω προβληματισμού για τις δαπάνες ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τον χρόνο που απαιτείται για την απόδοση των επενδύσεων.

Η Anthropic είχε γνωστοποιήσει τον Ιούνιο ότι υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO στις ΗΠΑ. Στα τέλη Μαΐου είχε αντλήσει 65 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της μετά την επένδυση να διαμορφώνεται στα 965 δισ. δολάρια.

Έσοδα $16,3 δισ. και καθαρές ζημιές $80,7 δισ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα περίπου 16,3 δισ. δολαρίων, ενώ οι καθαρές ζημιές διευρύνθηκαν στα 80,7 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, η αύξηση των ζημιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μεταβολή της εύλογης αξίας ομολόγων που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. Ως εκ τούτου, οι λογιστικές ζημιές δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε ισόποσες ταμειακές εκροές από τη λειτουργία της εταιρείας.

Τα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και υπολογιστική ισχύ.

Για τους επενδυτές, βασικό ζήτημα παραμένει κατά πόσο η αύξηση των εσόδων μπορεί να στηρίξει ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο και να δικαιολογήσει την αποτίμηση της εταιρείας.

Οι κινήσεις της OpenAI για εξασφάλιση κεφαλαίων

Η διαδικασία εισαγωγής της Anthropic εξελίσσεται παράλληλα με τις προσπάθειες της ανταγωνίστριας OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση.

Η OpenAI αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για IPO. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία δεν θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, η OpenAI επιδιώκει να εξασφαλίσει επενδυτικές δεσμεύσεις πριν από την αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic. Η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων θα μπορούσε να αποτιμήσει την OpenAI σε περισσότερα από 1,4 τρισ. δολάρια.

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού για τις δύο εταιρείες, λόγω των μεγάλων κεφαλαιακών αναγκών της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σημείο αναφοράς η δημόσια εγγραφή της SpaceX

Η σχεδιαζόμενη IPO της Anthropic ακολουθεί την εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq τον Ιούνιο, με δημόσια προσφορά ύψους 75 δισ. δολαρίων, η οποία ξεπέρασε το ποσό που είχε αντλήσει η Saudi Aramco το 2019.

Στην περίπτωση της SpaceX, η τιμή της προσφοράς καθορίστηκε πριν από τις συναντήσεις με επενδυτές στο πλαίσιο του roadshow, διαφοροποιώντας τη διαδικασία από τη συνήθη πρακτική της Wall Street.

Η μετοχή έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στα 160,95 δολάρια, με την αποτίμηση της εταιρείας να φθάνει τα 2,1 τρισ. δολάρια. Στις 23 Οκτωβρίου έκλεισε στα 147,49 δολάρια, περίπου 9,3% πάνω από την τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων.

Η τελική αποτίμηση της Anthropic και η ζήτηση για τις μετοχές της αναμένεται να αποτελέσουν ένδειξη του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης έναντι του κόστους και της αβεβαιότητας για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Capital.gr