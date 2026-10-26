Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε αποκαλύψεις σχετικά με το παρασκήνιο που οδήγησε στην αλλαγή της στάσης της όσον αφορά την ανέγερση ησυχαστηρίου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου (ΙΜΣ) από το ενεργό λατομείο της περιοχής προβαίνει η Υπηρεσία Μεταλλείων (ΥΜ).

Όπως προκύπτει από τις θέσεις της, η Υπηρεσία Μεταλλείων είχε εξ αρχής σοβαρές επιφυλάξεις και ήταν αρνητική στην αδειοδότηση οποιασδήποτε κατασκευής στη συγκεκριμένη περιοχή, επικαλούμενη μείζονα ζητήματα ασφάλειας. Ωστόσο, διαφοροποίησε τις απόψεις της μετά από πρόταση του συμβούλου της ΙΜΣ.

Όπως διαμηνύει η Υπηρεσία Μεταλλείων, η αρχική της θέση ήταν σαφής και κατηγορηματικά αρνητική όσον αφορά την οποιαδήποτε ανάπτυξη ή παρουσία προσώπων στο σημείο, λόγω της άμεσης γειτνίασης,περίπου 50 μέτρων, με το υφιστάμενο λατομείο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων, η προτεινόμενη ανάπτυξη για κατασκευή ησυχαστηρίου μοναχών δεν δύναται να συνυπάρξει με την υφιστάμενη ανάπτυξη του λατομείου λόγω της πολύ κοντινής απόστασης του χώρου της αίτησης με το υφιστάμενο λατομείο. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας στους μοναχούς που θα ασκητεύουν στο κτίσμα, εφόσον μόλις λίγα μέτρα μακριά οι λατομικές εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη με συνεχή κυκλοφορία βαρέου τύπου μηχανημάτων και φορτηγών και με καθημερινή χρήση εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, λόγω της πολύ κοντινής απόστασης, η όχληση σε θόρυβο θα είναι αναπόφευκτη οπότε δεν θα εξυπηρετεί τον σκοπό του κτίσματος ως ησυχαστήριο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη ανάπτυξη για την ανέγερση ησυχαστηρίου, δύναται να χωροθετηθεί σε οποιαδήποτε εναλλακτική θέση όπου δεν θα προκύπτουν τα θέματα ασφάλειας που αναφέρονται. Ενώ, ως γεγονός, οι λατομικές αναπτύξεις δύναται να λάβουν χώρα μόνο εντός των περιοχών όπου υπάρχει το κατάλληλο κοίτασμα και το επιτρέπει το πολεοδομικό καθεστώς.

Πάγια θέση της Υπηρεσίας ήταν ότι γενικά δεν θα μπορούσε να δοθεί θετική τοποθέτηση για οποιαδήποτε έργα εντός ζώνης κατολίσθησης και υψηλού κινδύνου από τις λατομικές εργασίες.

Η ανατροπή του σκηνικού επήλθε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2022 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αρμόδιοι λειτουργοί εξέφρασαν εκ νέου τις επιφυλάξεις τους.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων, η διαφοροποίηση των απόψεων και η αλλαγή στάσης επιτεύχθηκε μέσω της εισήγησης που κατέθεσε ο σύμβουλος της Μονής, πρώην στέλεχος του Τμήματος Πολεοδομίας (ΤΠ), ο οποίος επικαλέστηκε τις πρόνοιες του άρθρου 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Με βάση τη συγκεκριμένη νομική διευθέτηση, η Υπηρεσία Μεταλλείων οδηγήθηκε στο να συγκατατεθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η Μονή θα υπέγραφε συμφωνία με την οποία αποδεχόταν την πλήρη ευθύνη και την αναπόφευκτη όχληση (θόρυβο, δονήσεις, σκόνη) από τις εργασίες του λατομείου. Περαιτέρω, μέρος της συμφωνίας με το ΤΠΟ ήταν η προϋπόθεση ότι η Μονή δεν θα είχε οποιαδήποτε απαίτηση ή ένσταση που θα επηρέαζε την απρόσκοπτη λειτουργία του λατομείου και θα αναλάμβανε την υποχρέωση απομάκρυνσης του μοναχού από το ησυχαστήριο κατά τις ώρες των προγραμματισμένων ανατινάξεων.

Στελέχη της Υπηρεσίας Μεταλλείων αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η συναίνεση δόθηκε ουσιαστικά κατόπιν εισήγησης και δέσμευσης της ΙΜΣ μέσω της νομικής ρήτρας ανάληψης ευθύνης από την ίδια τη Μονή, προκειμένου να ξεπεραστεί το σκόπελος της δικής τους αρνητικής θέσης για τα θέματα ασφάλειας.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων εμμένει ότι η τεχνική πραγματικότητα στην περιοχή επιβεβαιώνει τις αρχικές της ανησυχίες. Παράλληλα, διενεργούνται έλεγχοι κατά πόσο οι χωματουργικές εργασίες, οι εκσκαφές και οι επιχωματώσεις που εκτελέστηκαν στην περιοχή καλύπτονται από σχετικές άδειες ή αν επιβάρυναν περαιτέρω το φαινόμενο της κατολίσθησης λόγω μη ορθής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων και ήδη είναι σε εξέλιξη γεωτεχνική μελέτη.

Η θέση της Υπηρεσίας παραμένει ότι οι κανόνες ασφάλειας και η προστασία από γεωλογικούς κινδύνους δεν έπρεπε να παρακάμπτονται με διοικητικές ή νομικές διευθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι επιφυλάξεις της για τη στατικότητα και την ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν στο ακέραιο.