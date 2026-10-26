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Του Ισίδωρου Σακκα*

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ κ. Katz κόμπαζε στο Κανάλι 14 του Ισραήλ ότι «όλος ο κόσμος σέβεται το Ισραήλ» και ότι «[άλλες] χώρες θέλουν να βρίσκονται κοντά στο Ισραήλ. Κάποιες μέρες προηγουμένως, συγκεκριμένα κόμματα στην Κυπριακή βουλή εγκαινίαζαν ομάδες φιλίας με το Ισραήλ…

Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο και ‘μεις κρυφό καμάρι…

Ο διεθνής τύπος γράφει συστηματικά για τις ιδιαίτερες σχέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Στις 10 Οκτωβρίου 2026 ένα εκτεταμένο άρθρο από το Αλ Τζαζείρα είχε ξανά στο επίκεντρο την μέρος της κυπριακής πολιτικής ελίτ, η οποία βαθαίνει τους στενούς δεσμούς με το Ισραήλ. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό για να αντιληφθεί κάποιος σφαιρικά την εξαγορά των βασικών και αναγκαίων δομών της κυπριακής δημοκρατίας από το Ισραήλ. Δύο από τις πέντε μονάδες αφαλάτωσης ανήκουν σε συμπραξίες με Ισραηλινά συμφέροντα, ενώ το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας υπόγραψε πρόσφατα Σύμβαση για διαχείρηση του αποχετευτικού από την ίδια ισραηλινή εταιρία (που ειρήσθω εν παρόδω κατηγορείται επίσης για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη).

Η άμεση εξάρτηση της κυπριακής εθνικής φρουράς από τον ισραηλινό στρατό τόσο σε εξοπλισμούς, αλλά και σε πληροφορίες είναι επίσης εξόφθαλμη. Οι ισραηλινοί είναι πλέον βαθιοί γνώστες των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΦ μέσα από τις κοινές τους ασκήσεις. Το ανεξέλεγκτο ξεπούλημα περιουσιών σε Ισραηλινούς (τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις) σε ύψος 5.1 δις μέχρι το τέλος του 2024 και η προσπάθεια αγοράς του κυπριακού χρηματιστηρίου από το ισραηλινό χρηματιστήριο συνδυάζεται πλέον και με την προσπάθεια επιρροής της κυπριακής πολιτικής. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου άνοιξε στην Κύπρο το Hadassah Medical Center Limassol, το πρώτο νοσοκομείο του ισραηλινού ομίλου στην Ευρώπη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ισραηλινή εταιρία NewMed Energy φαίνεται να κατέχει 30% του κοιτάσματος «Αφροδίτη».

Στην Κύπρο, οι φίλοι του Ισραήλ κοκορεύονται σαν γύφτικα σκεπάρνια για την ιδιαίτερη σχέση με το Ισραήλ. Θα μας φέρει -λέει- προστασία από την Τουρκία, θα μας λύσει το ενεργειακό πρόβλημα, θα φέρει ξένες (ισραηλινές και αμερικανικές) επενδύσεις και θα μας εντάξει στους φίλους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Έλα που το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» μπάζει νερά από παντού;

Το αφήγημα περί πίστης στο διεθνές δίκαιο πάει περίπατο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζει την εξωτερική της πολιτική στην επικράτηση του διεθνούς δικαίου. Προτάσσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για να απαλλαγεί από την κατοχή, γιατί γνωρίζει πολύ καλά, ότι αν ποτέ επικρατήσει το δίκαιο του δυνατού, τότε το νησί θα γίνει έρμαιο των δυνάμεων της περιοχής. Πώς δικαιολογείται το ξεπούλημα στο Ισραήλ που έχει παραβιάσει ΟΛΑ τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που το αφορούν; Που επιτίθεται στρατιωτικά και καταλαμβάνει παράνομα εδάφη από σχεδόν όλους τους τους γείτονες; Που κατηγορείται για τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου;

Και αν κάποιος δεν βλέπει τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, δεν θυμίζει κάτι στους «φίλους του Ισραήλ», ότι το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος διεθνώς που αναγνωρίζει επίσημα το ψευδοκράτος της Σομαλιλάνδης; Οι μόνες χώρες που έχουν αναπτύξει σχέσεις μαζί του πέραν του Ισραήλ είναι η Ταϊβάν και Αιθιοπία. Όσον αφορά την Ταϊβάν -δε- στην Κνεσσετ υπάρχει επίσημη Ομάδα Κοινοβουλευτικής φιλίας Ισραήλ- Ταϊβάν με πρόεδρο το Μέλος της Κνεσσετ κ. Boaz Toporovsky, η οποία στις 5 Μαΐου 2026 επισκέφτηκε για πολλοστή φορά το Ταϊβανέζικο κοινοβούλιο. Οι φίλοι του Ισραήλ στην κυπριακή βουλή δεν είναι οι μόνοι με τις ομάδες φιλίας. Είναι σίγουρα -όμως- οι μόνοι που αποδυναμώνουν τόσο εξόφθαλμα τα συμφέροντα του ίδιου τους του επιχειρήματος για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο κυπριακό.

Είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί ακολουθείται με πάθος αυτός ο εναγκαλισμός του Ισραήλ, που εξόφθαλμα αφαιρεί την δυνατότητα πολιτικής, οικονομικής, ενεργειακής και στρατιωτικής στρατηγικής που να αφορά τους κατοίκους της Κύπρου. Που να τους συμφέρει και να τους διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές μέλλον.

Ίσως τα (πολιτικά;) κέρδη να ‘ναι άλλα και πολλά….

*Κοινοβουλευτικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο