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Σε ετοιμότητα για την εξαπόλυση νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ακόμη και μεγάλης κλίμακας, βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως αναφέρουν, οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν επιχειρήσεις εντός 96 ωρών από τη στιγμή που θα λάβουν σχετική εντολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν πλέον αναπτυχθεί επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση των ενδεχόμενων επιθέσεων, η έκταση των οποίων πιθανότατα θα ξεπερνούσε τις περιορισμένες περιοδικές επιχειρήσεις, που καταστρέφουν μεν στόχους, αλλά δεν μεταβάλλουν δραστικά την κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα περιορίζονταν σε πλήγματα κατά ραντάρ, εκτοξευτών πυραύλων και άλλων ιρανικών στρατιωτικών μέσων που μπορούν να αντικατασταθούν ή να αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα, όπως συνέβαινε από τον Απρίλιο και μετά, όταν ο Τραμπ διέκοψε τις πλήρους κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

«Θα πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο CNN, εκτίμηση που συμμερίζονται και άλλοι νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις για τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι το ερώτημα δεν είναι εάν ο Τραμπ θα δώσει την εντολή, αλλά πότε, εκτιμώντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από το τέλος του έτους, αν και πιθανότερο θεωρούν το διάστημα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι δυσκολίες της επιχείρησης και οι πιθανοί στόχοι

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις είναι, πλέον, περισσότερο εξοικειωμένες με τις αμερικανικές στρατιωτικές τακτικές, γεγονός που θα καθιστούσε δυσκολότερη την αποτελεσματική καταστροφή όλων των στόχων που θα επέλεγαν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) και του Πενταγώνου επεξεργάζονται έναν εκτεταμένο κατάλογο στόχων, στον οποίο περιλαμβάνονται ενεργειακές υποδομές του Ιράν, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αν και φαίνεται να κλίνει προς την επιλογή μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι και στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εμφανιστεί έτοιμος να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, για να υπαναχωρήσει την τελευταία στιγμή.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN ότι «το υπουργείο είναι ένας οργανισμός που καταρτίζει σχέδια και αποστολή του είναι να αναπτύσσει και να εκτελεί τις στρατιωτικές επιλογές που διατάσσει ο πρόεδρος».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για ιρανικά αντίποινα

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο επιπλέον πηγές που έχουν γνώση για τους σχεδιασμούς.

Έτσι, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, η Τεχεράνη και οι Χούθι πιθανότατα θα απαντήσουν αμέσως, στοχοποιώντας αμερικανικό προσωπικό και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, ενδεχομένως και πέρα από αυτήν. Εξάλλου, σε μη διαβαθμισμένο υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου, που απευθύνεται από τον διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόταν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει πως «το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειες στοχοποίησης αμερικανικού προσωπικού». Σύμφωνα με το υπόμνημα, τα σχέδια επιθέσεων «έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι, στην παρούσα φάση, το Ιράν και οι Χούθι δύσκολα θα προχωρούσαν πρώτοι σε επιθέσεις που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση εναντίον αμερικανικού προσωπικού ή του Ισραήλ, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις τελευταίες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών, δεν θα δίσταζαν να απαντήσουν εάν το Ιράν δεχόταν πρώτο επίθεση από αμερικανικές ή ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Η απειλή που συνιστούν το Ιράν και οι Χούθι στην περιοχή αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, την απομάκρυνση προσωπικού από τις πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή.

Αν και η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι προς το παρόν η μοναδική διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί εντολή αποχώρησης προσωπικού, μία από τις πηγές δήλωσε στο CNN ότι αναμένονται ανάλογες οδηγίες και για άλλες αποστολές. Παράλληλα, όσες πρεσβείες δεν λάβουν τέτοιες εντολές θα περιορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, βάσει ανώτατου ορίου στελέχωσης.

Επιπλέον, Αμερικανοί στρατιωτικοί που δεν θεωρούνται απαραίτητοι και επρόκειτο να μεταβούν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματισμένης εναλλαγής προσωπικού ενημερώθηκαν ότι δεν θα αποσταλούν τελικά στην περιοχή. Την πληροφορία επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για πιθανή επικείμενη κλιμάκωση.

Η επίσκεψη του διοικητή της CENTCOM στα Στενά του Ορμούζ

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM, επισκέφθηκε την Κυριακή τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο αμερικανικός στρατός διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και συνδράμει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, ο Κούπερ «επιθεώρησε τις τρέχουσες επιχειρησιακές συνθήκες», πραγματοποιώντας πτήση με ελικόπτερο πάνω από τα Στενά, ενώ συναντήθηκε επίσης με στρατιωτικούς που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης της θαλάσσιας περιοχής από ιρανικές νάρκες.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε πλάι στους εταίρους μας στον Κόλπο και στη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για τη διαρκή διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Παρά την αύξηση των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, εν μέρει εξαιτίας της απειλής πιθανών ιρανικών επιθέσεων. Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η υφιστάμενη κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ «δεν είναι βιώσιμη» μακροπρόθεσμα και ελλείψει μιας διπλωματικής συμφωνίας της τελευταίας στιγμής, η κατάσταση αυτή αποτελεί έναν από τους λόγους που ενδέχεται να οδηγήσουν τον Τραμπ στην επιλογή της στρατιωτικής δράσης.

Και αυτό παρά τα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν για το εάν ο Λευκός Οίκος διαθέτει μια ευρύτερη στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ πιέζει για νέες επιθέσεις στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει, στο μεταξύ, για την πραγματοποίηση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι του έχουν ζητήσει να περιμένει έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την πληροφορία επιβεβαιώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μία πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας. «Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ να πραγματοποιήσουν κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ δεν έδωσε το πράσινο φως», δήλωσε η ισραηλινή πηγή στο CNN.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ αρνήθηκε ήταν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εκτίμηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ. Ο Ζαμίρ είχε επισημάνει στον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ότι μια τέτοια επιχείρηση θα έβλαπτε την εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ και θα οδηγούσε στην αναβολή των εκλογών.

Το Ισραήλ προετοιμαζόταν, περίπου την τελευταία εβδομάδα, για το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέων επιθέσεων κατά του Ιράν και ασκούσε πιέσεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους προκειμένου οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα νέα πλήγματα. Ωστόσο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Τραμπ, ζήτησαν από το Ισραήλ να αναβάλει τις επιχειρήσεις, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα προχωρήσουν σύντομα σε κοινή στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με όλες τις πηγές, το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει αναβάλει προς το παρόν τα σχέδιά του για επιπλέον πλήγματα, αλλά ενισχύει την προετοιμασία του για πιθανές κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ, πιθανότατα μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το Ισραήλ φαίνεται ότι συμφώνησε στην αναβολή των επιθέσεων είναι η ανάγκη αμερικανικής υποστήριξης στην αντιπυραυλική άμυνα, σύμφωνα με την πηγή που είχε ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Το Ιράν και οι Χούθι θεωρείται πιθανό ότι θα απαντούσαν σε μια νέα επίθεση, ενώ τα αποθέματα αμυντικών πυρομαχικών του Ισραήλ έχουν ήδη δεχθεί σημαντική πίεση κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η εντολή Νετανιάχου για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να μην έχουν έναν ξεκάθαρο στρατηγικό στόχο, πέρα από την επίδειξη κάποιας μορφής «προόδου» και τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή αποφοίτησης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό, στη Μοσάντ και στις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας να εργαστούν για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. «Τα σχέδια είναι έτοιμα και περιμένουν την έγκριση του Τραμπ. Θα μπορούσε να έρθει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε στο CNN η ίδια πηγή.

protothema.gr