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H πολιτεία θα τιμήσει και φέτος την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με κάθε λαμπρότητα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στις 10 πμ. θα τελεστεί Πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου, του Πρέσβη της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, καθώς και μελών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Χρίστος Σενέκης.

Στις 11.00 π.μ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρέσβης της Ελλάδας θα δεχθούν μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας το χαιρετισμό της παρέλασης, στην οποία θα πάρουν μέρος αντιπροσωπευτικά τμήματα παλαιών πολεμιστών, σπουδαστών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Προσκόπων, Σωματείων και Οργανώσεων.

Σε άλλους Δήμους/Κοινότητες εκπρόσωποι της Κυβέρνησης θα παρευρεθούν στη δοξολογία και θα δεχθούν το χαιρετισμό της παρέλασης ως εξής:

Στη Λεμεσό , η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Νάπας, στις 10.00πμ

Στην Πάφο , ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, στις 10.00πμ

Στη Λάρνακα , η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου, στις 10.00πμ

Στο Δήμο Παραλιμνίου , ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, στις 9.30πμ

Στη Δερύνεια, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Μαρίνα Χασάπη Ιωάννου, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, στις 9.00πμ

Στην Πόλη Χρυσοχούς , ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ηλίας Μυριάνθους, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στις 10.00πμ

Στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου , ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Προϊστάμενος Προεδρίας κ. Ελίκκος Ηλία, στον Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη, στις 9.00πμ

Στην Κοινότητα Ξυλοτύμβου , ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας κ. Νικόλας Ιωαννίδης, στον Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, στις 9.15πμ

Στην Κοινότητα Κάτω Πύργου Τηλλυρίας , η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διοίκησης Προεδρίας κα Χριστίνα Πετρούδη, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 9.30πμ

Λευκωσία, 26.10.26