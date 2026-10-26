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Την ελπίδα ότι η τριμερής συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου θα αποτελέσει κίνητρο για τους δύο ηγέτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό επί των πρωτοβουλίων που έχουν συζητήσει στις διμερείς συναντήσεις τους, εξέφρασε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα “Αλήθεια” που δημοσιεύεται σήμερα και ερωτηθείσα τι πρέπει να συμφωνηθεί στην τριμερή συνάντηση ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η κ. Ολγίν είπε ότι “ελπίζω ότι η τριμερής συνάντηση κατά την επισκεψή μου θα αποτελέσει κίνητρο για τους δύο ηγέτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό επί των πρωτοβουλίων που έχουν συζητήσει στις διμερείς συναντήσεις τους”.

“Ελπίζω επίσης ότι θα μοιραστούν μαζί μου τις απόψεις τους σχετικά με τη μεθοδολογία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, τα πιθανά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα θεωρούν σημαντικά. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η πρακτική συνεργασία η πολιτική βούληση και η κυπριακή ιδιοκτησία της διαδικασίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη λύσης”, ανέφερε.

Η κ. Ολγκίν χαιρέτισε τις συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών κατά τους τελευταίους μήνες λέγοντας ότι ο απευθείας διάλογος είναι πάντοτε χρήσιμος. Ωστόσο, ανέφερε, οι συναντήσεις αυτές από μόνες τους δεν αποδεικνύουν την πολιτική βούληση που απαιτείται για να αλλάξει η σημερινή η κατάσταση.

“Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω να προτρέπω και τους δύο ηγέτες να εφαρμόσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης οποιαδήποτε μέτρα που θα καταδεικνύουν την προθυμία τους να εργαστούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους”, ανέφερε, και είπε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εξαρτάται και από τις δύο πλευρές.

Ερωτηθείσα για τη θέση της Λευκωσίας σε σχέση με την απουσία της από το νησί είπε ότι σκοπός των διμερών συναντήσεων είναι να δίνεται στους δύο ηγέτες η ευκαιρία να συναντώνται κατ’ιδίαν και να συζητούν ελεύθερα τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται, σημείωσε, να είμαι παρούσα. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος της είναι να διευκολύνει τη συνεννόηση μεταξύ των πλευρών, αποστολή της είναι να τις βοηθά να βρίσκουν κοινό έδαφος ώστε να μπορούν να προχωρήσουν.

Δεν αποτελώ, ανέφερε, μέρος του διαλόγου, ούτε συμμετέχω στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις, επομένως δεν χρειάζεται να εγκατασταθώ στην Κύπρο για να λάβω μέρος στις συνομιλίες ή για να διασφαλίσω ότι οι ηγέτες συνεχίζουν τον διάλογό τους.

“Οι Κύπριοι κρατούν το μέλλον τους στα δικά του χέρια ελπίζω μόνο ότι θα δώσουν προτεραιότητα σε όλα όσα τους ενώνουν και όχι στο οδυνηρό παρελθόν που έχουν βιώσει και οι δύο κοινότητες”, τόνισε.

Από όσο γνωρίζω, είπε η κ. Ολγκίν, οι συναντήσεις δεν έχουν οδηγήσει σε καμία πρόοδο όσον αφορά τα σημεία διέλευσης, ή άλλα μέτρα οικοδομησης εμπιστοσύνης, ούτε έχουν γίνει βήματα για την επίτευξη συμφωνίας επί της μεθοδολογίας που απαιτείται πριν από οποιαδήποτε διαπραγματευτική διαδικασία.

Η κ. Ολγκίν δήλωσε ότι πιστεύει ότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν τι χρειάζεται για να προχωρήσουν, πού θα μπορούσαν να επιτευχθούν συμβιβασμοί, ποιές ενέργειες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και τι πρέπει να γίνει ώστε να καταστούν δυνατές οι διαπραγματεύσεις.

Οι πλευρές, πρόσθεσε, χρειάζεται απλώς να αποφασίσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να τις συνεχίσουν μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Ανέφερε ότι η αλλαγή του status quo έπειτα από τόσα χρόνια “είναι εξαιρετικά δύσκολη θα συμβεί μόνο όταν ένας ηγέτης αποφασίσει ότι η συμβίωση σε μία ενωμένη Κύπρο έχει μεγαλύτερη σημασία από τους πολιτικούς υπολογισμούς που τόσο συχνά καθορίζουν τις αποφάσεις όσων βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις”.

“Ελπίζω μόνο ότι θα είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το βήμα σύντομα προτού οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις σε όλα τα έθνη αυτής της περιοχής του κόσμου”, υπογράμμισε η κ. Ολγκίν.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι γνωρίζει τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από τις διάφορες προτάσεις. Μπορούμε, είπε, να μιλάμε για τέσσερις, πέντε, επτά, 10 ή 19 προτάσεις, όμως το ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των προτάσεων.

“Το ζήτημα είναι κατά πόσον οι ηγέτες έχουν την ικανότητα και την πολιτική βούληση να συμφωνήσουν σε ορισμένες ή σε όλες και το σημαντικότερο να τις εφαρμόσουν”, είπε, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή “και ίσως παραδόξως βρισκόμαστε ταυτόχρονα πολύ μακριά και πολύ κοντά σε μία συμφωνία”.

Εξήγησε τη θέση της λέγοντας ότι “βρισκόμαστε μακριά από μία συμφωνία διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση για σοβαρή ενασχόληση με τα δύσκολα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να επιτευχθεί μία συνολική διευθέτηση”.

Ωστόσο, πρόσθεσε, “βρισκόμαστε και κοντά διότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν τα συμφέροντά τους και αντιλαμβάνονται πως αυτά θα μπορούσαν να συγκεραστούν”.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια μέρα αυτό το χάσμα θα γεφυρωθεί.

“Ισως κάποια μέρα οι ηγέτες γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, εμπλακούν ουσιαστικά στη διαδικασία, επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα και υιοθετήσουν μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα μεταμορφώσει το σημερινό μοντέλο συνύπαρξης και τη βαθιά διαίρεση στην Κύπρο”, ανέφερε.

Σημειώνοντας ότι σε αυτή τη διαδικασία η συμμετοχή των Κυπρίων είναι απαραίτητη, είπε ότι καμία πλευρά δεν θα επιτύχει όλες τις θέσεις της, ωστόσο και οι δύο κοινότητες έχουν να κερδίσουν.

Μια λύση, είπε η κ. Ολγκίν, θα απέφερε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε όλες τις κοινότητες.

Σε τελική ανάλυση, όμως, η απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία εναπόκειται στους ηγέτες και πάνω από όλα στους ίδιους τους Κυπρίους, κατέληξε.

ΚΥΠΕ